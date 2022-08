Michael Sheen, el 'Mourinho' de los 70

Parte de la vida del explosivo técnico que hizo del modesto Derby County un equipo competitivo y dirigió al Leeds United por 44 días, se plasma en la película The Dammed United (El Nuevo Entrenador), dirigida por Tom Hooper, y Michael Sheen en su mejor interpretación de un personaje de la vida real al encarnar al mencionado Brian Clough. La película se basa en la novela The Dammed United, de David Peace.

Estrenada en 2009 con cierto escepticismo para el mercado estadounidense, tomando en cuenta que en aquel entonces y a la fecha el futbol sigue sin ser el deporte preferido, la cinta tuvo gran aceptación por la extraordinaria actuación de Michael Sheen, también conocido por sus interpretaciones como Tony Blair en La Reina, y David Frost (QEPD), en Nixon-Frost, él mismo acepta que asumirse como un personaje tan intenso como Brian Clough le resultó más divertido que Tony Blair y David Frost, además que en parte contribuyó que como buen inglés desde niño es un aficionado al futbol y estaba al tanto de los pasajes volátiles de Brian Clough.

"A Brian no le interesaba ser diplomático con la prensa, le daba lo mismo. Recuerdo que cuando le veía en la televisión me parecía un hombre bastante contradictorio: a veces muerto de risa y otras gritando al entrevistador. Tenía gran capacidad para la crueldad. Podía asustar a la gente y también podía ser muy generoso y muy amable. Sentía pasión por su trabajo, creo que nunca pudo superar que su carrera como futbolista se acabara antes de tiempo. Fue un gran jugador, pero tuvo un accidente con una moto y no pudo seguir jugando. Hubiera podido ser de los más grandes de la historia, aunque luego lo fue como manager.

"Este es un personaje con un carácter y una personalidad extraordinarios. Estoy agradecido a la cantidad de información, de imágenes, de entrevistas que hay sobre él. Era no sólo un hombre de fútbol sino un personaje de la cultura inglesa a quien se imitaba en los programas de televisión. Se hablaba mucho de él y ha sido una gran experiencia poder interpretarlo", dijo Michael Sheen en una entrevista para El Comercio de Asturias.

La vida atormentada de Brian CloughEn el material extra de la película, el director Tom Hooper explica que una de las ideas iniciales para comenzar la historia era con Brian Clough en el final de su vida, tarareando My way (A mi manera) interpretada por Frank Sinatra; y diciendo: "Sólo hay dos cosas malas en mi vida: la lesión y los 44 días en el Leeds United". Pero consideraban que era adelantar el desenlace de la vida de Brian Clough y resumir muy rápido toda la historia, por lo cual arrancan en 1974, justo cuando lo nombran técnico del Leeds United para mostrarlo siempre en plenitud y joven.

Una de las dificultades que también tuvieron para llevar a cabo la filmación es que todavía varios jugadores del Leeds United de aquella época que habían sido dirigidos por Brian Clough estaban vivos, y si de por sí no les había agradado el libro de David Peace, mucho menos la película cuando se les presentó el libreto, ya que algunos de ellos aparecerían en cameos, por lo cual presionaron al club del Leeds United para que prohibieran hacer uso de su imagen.

Después de un intenso diálogo con los involucrados, el Leeds United dio luz verde para realización del filme.

Fue así como se proyecta 98 minutos el ascenso de Brian Clough dirigiendo en Segunda División al Derby County, al que conduce a la Premier League, y es tal su revolución con un estilo de juego ofensivo en la década de los 70, la cual marca la decadencia del futbol inglés enfocado más al juego violento y a conseguir resultados sin importar las formas, lo cual destacaba precisamente al Leeds United dirigido por Don Revie (QEPD).

Al renunciar Don Revie al Leeds United para asumir como técnico de la Selección Nacional de Inglaterra, Brian Clough se obsesiona en borrar de tajo las enseñanzas rudas de su antecesor, subrayándoles a los jugadores que veían a su ex entrenador como un ser divino que todo lo que habían aprendido era basura. A partir de su primer encuentro con su nuevo equipo, Brian Clough desactiva una bomba de tiempo que le explotó en tan sólo 44 días al hacer insostenible su relación con directiva, jugadores y aficionados.

Hasta la fecha, The Dammed United está considerada una de las mejores películas de futbol y una de las magistrales interpretaciones de Michael Sheen.

Y sí, José Mourinho se queda corto ante la personalidad de Brian Clough.