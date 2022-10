Deadpool revoluciona al tercer club más antiguo del mundo.

El deporte es un campo fértil para sembrar historias increíbles. Y la de Ryan Reynolds, el famoso actor que interpreta al superhéroe irreverente Deadpool, ha sido más que asombrosa. Junto con el otro actor estadounidense, Rob McElhenney decidieron emprender el proyecto de adquirir al Wrexham AFC, de Gales, y que juega en la National League inglesa (Quinta División), y que es el tercer club más antiguo del mundo (fundado el 28 de septiembre de 1864).

El 16 de noviembre de 2020, Ryan Reynolds y Rob McElhenney anunciaron oficialmente la compra del Wrexham en 2.5 millones de dólares para sustituir al anterior grupo, Wrexham Supporters Trust.

De entrada, parecía un proyecto que como negocio está destinado a no generarles a ellos muchos ingresos económicos. Eso sería si únicamente Ryan Reynolds y Rob McElhenney estuvieran obstinados sólo en ver por el lado deportivo.

Sin embargo, aprovechando el alcance de su fama, sobre todo la de Ryan Reynolds, reconocido por su papel de Deadpool , y claro, un poco también la de Rob McElhenney, en convertir al Wrexham AFC en un negocio que les está redituando con el documental Welcome to Wrexham, y en el que cuenta cómo ambos propietarios relatan una historia de superación de un equipo en la Quinta División, y en el que se aprecia cómo se adentran en el mundo del Wrexham al recorrer el norte de Gales, platican con los aficionados y asisten a los partidos para irse ganando a un público escéptico que sentían que todo se trataba de una broma como suelen realizarse en programas de cámaras escondidas.

Es así como el documental que se estrenó el pasado 25 de agosto han triplicado sus seguidores en redes sociales (227,034 en Twitter, 91 mil en Facebook, y 224 mil en Instagram), lo que les ha valido tener como principal patrocinador a Tik Tok.

"Ahora estoy obsesionado con el Wrexham. Reconozco que al principio no era escéptico, pero no estaba tan enganchado como ahora. Una parte de mí desearía no haber encontrado el futbol, siento que es un veneno legal. Mi alegría vive y muere los sábados cuando el club juega. Trato de no dejarme envolver totalmente por él, pero siento que me mastica los órganos y los escupe cada semana, gane o pierda. Es un viaje infernal", dijo Ryan Reynolds, intérprete de Deadpool, en entrevista con Today de Radio 4.