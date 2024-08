Tiene Pumas cuentas pendiente con Seattle Sounders

Julio González, portero de Pumas, reconoció que hay cuentas pendientes con el Seattle Sounders, equipo que los derrotó en la Final de la Concachampions en el 2022.

"No es la misma instancia, no es una Final, pero no lo veo como una revancha, somos un equipo muy solido, hay cuentas pendientes con Seattle, es un partido importante para nosotros, pero sobre todo para avanzar a la siguiente ronda y nos acerque a las instancias finales, todos saben lo que queremos, esperamos ganar el lunes (mañana)", explicó en conferencia de prensa.

Julio, Jesús Rivas y Jorge Ruvalcaba son de los jugadores que vivieron la Final del 2022. Gustavo Lema, técnico de los universitarios admitió que en la mente de la afición está el recuerdo del encuentro de la Liga de Campeones, pero el partido de ahora tiene connotaciones diferentes.

"Son planteles distintos, hay gente que estuvo y nos transmite esos sentimientos, hay una connotación y una rivalidad, pero este es otro rival, con otro presente, con otras características. Sabemos la responsabilidad de uno tiene por el sentimiento del hincha. El equipo llega bien, es un torneo en el que se juega con bastante continuidad, pero también te permite preparar el juego bien", apuntó.

Lema también aclaró que la cancha sintética del Estadio de los Halcones Marinos es diferente a la que pisaron ante el Whitecaps en Vancouver.

El entrenador de los felinos afirmó que el Seattle parte con una clara ventaja y eso debe tenerse en cuenta en todo momento.

"El equipo está adaptado y luego hay mucha mala interpretación, no nos quejamos de los viajes ni de los hoteles, es una cuestión de que el que está en casa entrena en su campo, juega en su campo con su afición", explicó.

"No estamos sometidos ni maltratados, esto es una competencia, tiene clara ventaja el local, las reglas son así, bienvenido sea, así es el torneo, si no, ni nos presentaríamos".

El portero González recalcó que las actuaciones individuales ayudan a la plantilla, pero dijo que sin el apoyo de sus compañeros no estaría en un sitio destacado.

"Esto es de equipo, claro que las actuaciones individuales ayudan y analizo a cada rival, no solo somos once sino un plantel más grande, el que entra siempre está al nivel ,lo que queremos es darle alegrías a nuestros aficionados, las actuaciones son muy importantes y esperamos avanzar a las siguientes rondas", apuntó.