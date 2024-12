Llevan Kings y Queens League a Toluca

Por: Agencia Reforma

Noviembre 20, 2024 - 07:48 p.m.

Después de registrar uno de los mejores promedios de asistencia del Apertura 2024 y albergar partidos de las Selecciones Mexicanas femenil y varonil, la casa de los Diablos Rojos del Toluca ahora se alista para recibir las Finales de la Kings y Queens League Américas.

Gerard Piqué, fundador del torneo, visitó hoy la capital mexiquense para conocer el inmueble y anunciar el evento que se llevará a cabo el próximo 21 de diciembre.

"El recibimiento ha sido increíble, me ha fascinado el estadio, no lo conocía personalmente, pero la verdad que es fabuloso", expresó el ex jugador del Barcelona y campeón del Mundo con España en 2010.

"El túnel de vestuarios del equipo rival ya mete miedo cuando pasas por ahí, luego los asientos están muy cercanos al terreno de juego y seguro que el ambiente, cuando eres un visitante, tiene que ser complicado jugar aquí. Estéticamente es muy bonito, así que es un placer poder llevar las Finales al estadio del Deportivo Toluca".

Ésta será la segunda edición de las Finales de la Kings League Américas y la primera de la Queens.

"En Kings, los equipos que dominaron el split pasado están ahora sotaneros, los que estaban sotaneros van primeros, eso es lo que genera el formato que ha creado Gerard junto con todo el equipo en España", dijo Miguel Layún, presidente del torneo.

"En Queens el nivel ha sido muy bueno, he recibido mensajes de ex jugadoras profesionales preguntándome cómo pueden formar parte, lo cual es muy bueno porque significa que hacía falta algo más para el desarrollo del futbol femenil en nuestro País".

Los boletos ya están a la venta con precios de 100 a mil 100 pesos.