Atlas se españoliza en Fuerzas Básicas

Por: Agencia Reforma

Diciembre 05, 2024 - 01:03 p.m.

El Atlas ha incorporado otro elemento procedente de España. Se trata de su nuevo Director de Fuerzas Básicas, Antonio Solana, quien llega en sustitución del argentino Hernán Lisi, y quien a su vez había renunciado al cargo el pasado 30 de agosto.

La experiencia de Antonio Solana se ha enfocado desde sus inicios en la preparación física, pero que sí cuenta con el título de entrenador de futbol con licencia profesional UEFA.

Los inicios de Solana fueron a partir de 2006 como preparador físico del Sevilla, donde conoció al famoso director deportivo, Ramón Rodríguez, más conocido como Monchi, quien lo nombró Director del Área de Metodología de 2009 a 2017.

"Un buen día (Monchi) se entrevista conmigo porque quería cambiar una estructura de cantera que hasta entonces prácticamente no existía en ningún club. Y vio en mí que podía ser el director de ese Departamento de Metodología", relató Solana años atrás en una entrevista.

Posteriormente, al irse Monchi a la Roma de la Serie A, Solana trabajó de 2018 a 2020 con el Real Valladolid en el Departamento de Ciencias del Deporte.

Tras terminar su ciclo con el Real Valladolid la Real Federación de Futbol de España le propuso ser formador de técnicos de la institución.

En 2021 fue asesor del Club Saprissa de Costa Rica, y de 2022 a 2023 fue director deportivo del Alajuelense también del futbol tico.

Solana confiesa que, desde los 11 años de edad se interesó en el trabajo físico.

"Yo tendría once o doce años. Un día mi entrenador del equipo de mi pueblo me dice: 'Solana, dirígele el calentamiento a tus compañeros'. Eso me sorprendió mucho, alguien externo vio algo en mí. Desde entonces no he parado de estar en este mundo", dijo en una entrevista a la Federación Andaluza de Futbol, de la cuál es Director Metodológico.

Antonio Solana se integrará al Atlas en enero de 2025.

Con la llegada de Solana, Atlas tiene otro entrenador español, tomando en cuenta que el hasta ahora técnico rojinegro, Antonio Beñat también es oriundo de España.