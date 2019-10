Denuncian que Tapachula retienen a migrantes

México.

Luis Rey García Villagrán, coordinador general del Centro de Dignificación Humana, A.C., denunció que Tapachula, Chiapas, se ha convertido en "una ciudad cárcel migratoria, porque está rodeada de cuerpos de seguridad para que los extranjeros indocumentados no salgan de ella".

Debido a lo anterior, los migrantes africanos, especialmente, están planeando "un éxodo masivo a la Ciudad de México para ser escuchados por las autoridades, dadas las precarias condiciones en que se encuentran desde hace cuatro meses", anunció.

"Está rodeada la ciudad por la Guardia Nacional, elementos de Migración y de la Policía Federal, están en cualquier entrada o salida. Cualquier persona, incluyendo a quienes ya tienen tarjeta para residencia permanente, porque están en la antesala de ser mexicanos mediante su tarjeta verde, son detenidos por elementos del INM, los llevan a Acayucan, Veracruz, y los obligan a renunciar a sus visas para deportarlos", reveló.

Explicó que hay alrededor de 35 mil migrantes que están realizando trámites ante el Instituto de Nacional de Migración para obtener la visa humanitaria y, aproximadamente otros 30 mil, aún no inician este proceso.

"30 mil quieren salir de Tapachula porque no existen condiciones mínimas para estar acá. Chiapas es el estado más pobre de la república, no hay trabajo para los migrantes; actualmente están trabajando unos mil 500 migrantes, ¿qué hacemos con el resto de la población?", cuestionó al mencionar que parte de la población flotante que está llegando a esa ciudad cuenta con alta preparación académica, pero no hay empleos.

García Villagrán pidió que el presidente Andrés Manuel López Obrador conozca lo que está sucediendo en Tapachula, porque se está convirtiendo en una crisis humanitaria, que puede desencadenar problemas sociales, ya que se percibe una campaña de odio hacia los extranjeros.

"Es un S.O.S. al presidente para que pongan atención a esta problemática; es muy respirable el odio. La cultura del odio está a punto de cumplirse, puede ocurrir un conflicto social verdaderamente catastrófico", vaticinó.

Afirmó que se está violentando la ley porque al no otorgar la visa humanitaria como lo establece el artículo 52, se obliga a los migrantes que lo único que quieren es viajar por el territorio mexicano para encontrar oportunidades de empleo que no hay en Tapachula.

"Ellos, los migrantes han decidido salir en un éxodo ante hacia la Ciudad de México, lo están preparando. El presidente es un hombre de leyes, de respeto a los derechos humanos, pero puede ser que no esté enterado de lo que está pasando; por eso se están poniendo de acuerdo, sobre todo los africanos", informó.

García Villagrán detalló que miles de migrantes están viviendo en condiciones de calor de 38 grados a la intemperie, donde además llueve, los niños, las mujeres embarazadas no están recibiendo la atención debida, de continuar esta situación podrían presentarse muertes de migrantes.

Explicó que mientras a los cubanos les lleva dos o tres meses llegar a México, a los centroamericanos quince días, a los africanos el recorrido les requiere años, "vienen huyendo de los conflictos sociales, pero también por la falta de oportunidades de trabajo porque las empresas mineras estadunidenses, europeas y canadienses, han devastado su territorio".

El activista informó que hoy empezarán un censo de migrantes para identificar la preparación que tienen y que el gobierno les preste la ayuda que requieren, porque están conscientes que es prácticamente imposible pedir asilo en Estados Unidos.

"Como apátridas, según la clasificación otorgada por el gobierno mexicano, ellos tienen derecho a las visas humanitarias que les permitirían quedarse en México, 35 mil personas pueden atenderse, pero es necesario que los dejen salir de Tapachula", finalizó.