Denuncian despojo en de La Pesca

"Yo nunca conocí a ese señor Zambrano, yo nunca conocí a nadie más que la familia Cepeda era la que era de ahí, después se empezó a poblar y ahora hay muchos dueños", dijo la señora María Robles, habitante del poblado, "es todo el pueblo porque nos va a afectar a todos, si el gobernador o los que compraron dicen que va a ser una playa privada, entonces no van a dejar que entre la gente al pueblo; nosotros vivimos de eso y no tenemos otra fuente de trabajo más que esa, de eso, cuando entra la gente, el turista y nos compra las cosas, pasa la temporada y no hay nada, se acabó".

El decreto de expropiación contempla 428 mil 117.95 metros cuadrados lo que representa una erogación de treinta y cinco millones 320 mil pesos para el Gobierno del Estado, el proyecto del desarrollo turístico implica una inversión pública para la introducción de servicios y facilidades para que empresarios privados puedan explotar el polígono confiscado en un promedio de 127 mil pesos por hectárea.

"Se demolió una propiedad que tenía ocho cuartos que está a orilla de la playa y otra propiedad de una casa que está rumbo al Tortuguero, anda ahorita – el dueño de ese predio – demandando al Gobierno de Tamaulipas y a la constructora", agregó la señora María Salazar, "dice el gobernador que él no mandó a nadie a derribar, y entonces el licenciado dueño de esa propiedad está demandando ahora a la constructora de Ciro González, que es la constructora que lo demolió, ahí andan entre ellos que no saben quién, se andan echando la culpa entre uno y otro".

La pesquera mencionó que el pasado 19 de febrero acudieron a Nuevo Laredo para entregar al presidente Andrés Manuel López Obrador documentos denunciando la situación en la que se encuentran obteniendo el compromiso de que se revisará el decreto de expropiación estatal, "si aquí no tenemos ninguna respuesta de parte del Congreso – que estamos seguros que sí, que van a analizar este decreto –, nos iríamos hasta México nuevamente a hablar con el presidente de la República", los manifestantes se entrevistaron con diputados como Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, Javier Villarreal Terán y Armando Zertuche Zuani exponiendo el caso.