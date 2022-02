Denuncian a Hospital por muerte de bebé

Leonor Castillo Jaramillo, abuela de la bebé quien llevaría como nombre Camila Guadalupe, dijo que la denuncia la presentan a fin de que la muerte no quede impune y se castigue con todo el peso de la ley al personal médico responsable que pese a ver a la mujer a punto de dar a luz, no la atendieron y la bebé falleció.

Castillo Jaramillo, explicó que su hija Naela Marisol no recibió la atención debida, pues aseguró que fue recibida por practicantes quienes la trataron de una manera poco profesional.

La situación se agravó cuando su hija comenzó a sentir los dolores más intensos sin que le prestaran la debida atención y fue después de varias horas cuando finalmente le sacaron al bebé del vientre, que por desgracia ya no tenía signos vitales.

Dijo que primeramente presentaron la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos, quienes los apoyaron para presentar la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

"Estamos procediedo legalmente, no vamos a permitir que esta injusticia quede impune; porque fueron pasantes los que atendieron a mi hija y no se vale. La ignoraron, ya cuando la quisieron atender fue muy tarde para la bebé. No queremos que a nadie más le pase esto, por eso vamos a demandarlos. No se vale esto, porque también pudo haber fallecido mi hija, esto es una negligencia".

Explicó que su hija tenía 8 meses se embarazo y, en el hospital le suministraron hormonas para que siguiera aguantando y cumplir los 9 meses, sin embargo la bebé se quedó sin el líquido amniótico, lo que hizo que falleciera.

Pidió al Gobernador del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca que ponga atención a esta situación y que a través de la Secretaria de Salud se sancione al personal médico involucrado.