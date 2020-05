Demandan respetar inversiones eólicas

La forma correcta en la que debería, es ser es como si poderlas desarrollar y arreglar as situaciones que hayan estado incorrectas en las leyes, en lo que se llegó a publicar en la Reforma Energética, más no detener los proyectos, que tiene un impacto real¨ Sandra Valentina López Hernández presidente Coparmex

El Gobierno Federal debe respetar las inversiones en materia de energía renovable, ya que se afectará en gran manera la economía y se perderán empleos, pero además se está dando un revés al cuidado del cambio climático que por años se ha estado empujando en todo el mundo.

Sandra Valentina López Hernández, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Reynosa, comentó que la afectación es grande para Tamaulipas y en especial para Reynosa.

La dirigente empresarial señaló que es importante los amparos que se han presentado para reanudar las energías limpias, por lo que los que ya estaban en proceso antes del acuerdo, deberán seguir adelante.

"El impacto económico que está teniendo el Estado de Tamaulipas, la ciudad de Reynosa por la cancelación de los proyectos de energías renovables si está afectando, ya hay algunos parques que están tomando esas consideraciones de parar sus inversiones, es una afectación grande, porque había muchos proyectos que ya estaban iniciados y que se están teniendo que detener por este nuevo acuerdo que salió a nivel nacional", dijo.

El Gobierno Federal, busca limitar la emisión de permisos para nuevas plantas renovables y prohibir la construcción de nuevas centrales en sitios en donde ya existen algunas, lo que paró en seco 44 proyectos privados listos y en construcción para la generación de energía eólica y solar ubicados en 18 estados para dar preferencia a las públicas PEMEX y CFE, que generan fósiles contaminantes.

"Desde Coparmex estamos empujando para que se respete el estado de derecho en las infecciones, el que exista una certidumbre jurídica para las inversiones que se están haciendo tanto locales como extranjeras porque no solamente impacta al exterior, también impacta en el interior, en la cantidad de empleos que se están deteniendo por no dar seguimiento adecuado y no solamente estamos hablando de parques eólicos si no también de campos de celdas solares que también se está viendo impactados", expresó.

QUE NO FRENEN

La dirigente empresarial local señaló que las energías limpias no solo son un tema económico, por el contrario deben ser un derecho porque significa salud y un mejor planeta, ya que ayudan a que el impacto ambiental sea mejor, por lo que detener este tipo de inversiones y el progreso también tiene una repercusión en el área ambiental.

"Tenemos todo este tipo de energías limpias y ahora no se van a poder desarrollo, la forma correcta en la que debería es ser es como si poderlas desarrollar y arreglar as situaciones que hayan estado incorrectas en las leyes, en lo que se llegó a publicar en la Reforma Energética, más no detener los proyectos, que tiene un impacto real", dijo.

Según cálculos de la Asociación Mexicana de Energía Solar y la Asociación Mexicana de Energía Eólica, esto representa la pérdida de 29 mil 517 empleos por esta decisión gubernamental.

El Acuerdo maneja una serie de argumentos que sin duda se encuentran en el marco de la ilegalidad, favorecen la generación de energía contaminante y cara para los mexicanos, ya que será la industria y el sector comercial a quien se cargará el alto costo de generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).