Defraudan con venta de placas

Luego de que en últimos días la Policía Estatal ha detectado vehículos con placas sobrepuestas, la mesa de Seguridad y Justicia dio a conocer que las láminas se están vendiendo de forma ilícita a través de Internet, por lo que lanzaron una alerta para que no se dejen engañar y ser sujetos a un proceso penal.

Indicó que la ciudadanía debe tener bien en claro que el único lugar en donde se expide las matrículas vehiculares, es en las oficinas fiscales del estado.

Precisó que las autoridades están tomando conocimiento de este problema y actuando en consecuencia.

"Queremos hacerle un llamado a la población, a la ciudadanía que compre este tipo de placas, que no se dejen engañar porque no son legales, aparentemente se los venden como que son legales, pero no lo son, el mes pasado se detectaron 15 vehículos aproximadamente y este mes en lo que va de febrero están saliendo 2 ó 3 diarios", indicó.

Asimismo mencionó que han puesto a disposición del Ministerio Público esas láminas y a los dueños y tendrán que enfrentar el proceso penal tan sólo por caer en el engaño.

"Es a raíz de esa plataforma de Facebook que se expiden estas placas y se está incurriendo en un delito porque aparentemente es legal, pero cuando se checa en la plataforma México no coinciden los datos de los vehículos con la placa que trae sobrepuesta y es un delito", explicó.

Comentó que la gente compra esas placas a través de una aplicación y regularmente son del estado de México o la Ciudad de México.

"En el caso de la zona se han detectado placas de otros estados, no son de Tamaulipas, corresponden a la ciudad de México y al estado de México, entre otros, pero prevalece de esos lugares, es a través de Facebook en donde se ofertan", expuso.

Por último señaló que esas placas las venden en dos mil pesos, haciendo transferencias bancarias y se las envían a sus domicilios, lo que evidentemente es un delito, tanto para quien las vende, como para quienes las usan en sus vehículos.

ALERTA POR LAS PLACAS FALSAS

Durante enero se decomisaron 15 vehículos con placas sobrepuestas

Durante febrero se llevan un promedio de tres unidades al día

Las placas sólo se expiden en las Oficinas Fiscales del Estado

Las láminas falsas se están vendiendo por Facebook

Dueños de unidades aseguradas son puestos a disposición de autoridades