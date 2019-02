Define Morena terna para elección en Puebla

Puebla, México.- La Comisión Nacional de Elecciones de Morena entregó registro de precandidato a Miguel Barbosa, así como a los senadores Alejandro Armenta y Nancy de la Sierra, para medirlos en la encuesta que definirá a su abanderado al Gobierno de Puebla.

Con la lista de aprobación de aspirantes, este domingo arrancó la contienda interna morenista, en la que los participantes convocaron a la reconciliación, pero además intercambiaron señalamientos de imposición, traición y negociaciones con morenovallistas.

Armenta, Barbosa y De la Sierra iniciaron hoy sus actos de precampaña, los dos primeros con eventos multitudinarios y la legisladora con una presentación ante medios de comunicación.

A primera hora, Alejandro Armenta se reunió con simpatizantes en el Mausoleo de los Hermanos Serdán y luego se trasladó a la sierra norte de Puebla para dialogar con comerciantes locales y ciudadanos, donde pidió, una vez más, piso parejo.

"Nuestro llamado es a que saquen las manos los que no tienen nada que hacer, especialmente de la Secretaría General de Gobierno", pronunció.

"Es evidente que se están metiendo, están poniendo operadores en todos lados", insistió en sus señalamientos en contra de funcionarios del Gobierno de Guillermo Pacheco para favorecer a su contendiente.

Miguel Barbosa estuvo con simpatizantes en el parque Benito Juárez de la ciudad de Puebla, donde llamó a la reconciliación.

No obstante, aseguró que él no negoció el carpetazo de una averiguación previa, no traicionó ni se reunió con morenovallistas.

"A mí nadie me puede decir que me entrevisté con el gobernante anterior (Antonio Gali) o que hice una negociación con el gobierno anterior", sostuvo.

"A mí nadie me puede decir que tuve un encuentro secreto (con morenovallistas), yo rechacé todas esas formas de hacer política, no soy parte de los privilegios", puntualizó, sin mencionar las acusaciones de Armenta.

Además, el ex candidato en 2018 dijo que va a ganar la interna con amplio margen y agregó que sus compañeros se equivocaron al entrar en la lucha por la nominación.

Nancy de la Sierra, en conferencia, descartó una imposición en la contienda interna, pese a los pronunciamientos de la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, a favor de Barbosa.

Pidió realizar una precampaña de unidad entre militantes y dejar de lado las descalificaciones.

La comisión encargada de revisar los perfiles encontró que Abraham Quiroz, Luis Ortega, Ramiro León y Olivia Carrera no eran idóneos para formar parte del proceso interno rumbo a las elecciones del 2 de junio.