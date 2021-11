Deben también pedir certificado

"Así como el gobierno estadounidense está pidiendo a los mexicanos que ya están aprovechando el regreso de viajes no esenciales a ese país, así también el gobierno mexicano debiera emitir una disposición similar", dijo José Tiburcio Jasso, dirigente sindical en la ciudad.

Aquí o "todos coludos o todos rabones", que se les dé el mismo trato tanto a los que cruzan los puentes tanto para uno como para el otro lado, señaló.

El secretario general del Sindicato de Comerciantes de en Pequeño y Artículos Varios dijo no entender el porqué no se ha adoptado una medida de tal naturaleza para quienes viven en lado americano y vienen a Reynosa por citar una ciudad mexicana, para realizar compras o bien para visitar familiares y amistades.

A ellos también debieran de pedírseles que comprueben que han recibido las vacunas contra el coronavirus, lo que daría confianza a la población reynosense.

Hay mucha gente de Reynosa que no ha podido cruzar porque no han conseguido su respectivo certificado del Covid-19 o bien porque aún no han sido vacunados contra la referida enfermedad, apuntó.