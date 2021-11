Debaten en San Lázaro presupuesto de egresos

Los temas más álgidos a discutir serán Gasto Federalizado, Desarrollo Económico, Social y el presupuesto con perspectiva de género.

Horas antes de que iniciara la discusión, los presidentes de los partidos de la oposición –PAN, PRD y PRI– de la llamada coalición Va Por México realizaron una reunión en el auditorio de San Lázaro, donde recibieron a 350 alcaldes de todo el país pertenecientes a dichos partidos.

Los presidentes municipales acudieron a solicitar recursos federales, y ahí se aprovechó para criticar a los legisladores de Morena y al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"Qué desperdicio de tiempo, de dinero, el viaje que hizo el presidente López Obrador a Nueva York para un monólogo, para no estar donde sí estuvieron los jefes de Estado, los presidentes de otros países en el mundo, negándose al diálogo, no quiso estar en el Foro de Medio Ambiente de Energías Limpias, no quiso estar en la discusión de economía, sólo fue a decir lo que aquí en México no ha hecho, combatir la pobreza", expresó Marko Cortés, líder nacional de Acción Nacional.

A DEBATE, LA VACUNACIÓN

Con el pleno lleno, la bancada de Morena arrancó la jornada respondiendo al deseo de la oposición de que el plan de vacunación contra el covid-19 fuera distinto.

"Si estuviéramos en la época neoliberal, seguramente las vacunas solo las encontraríamos en el mercado y el sistema de vacunación estaría basado en un sistema de oferta y demanda, eso es lo que ustedes quieren", dijo la diputada Laura Imelda Pérez Segura, rodeada de los legisladores de Morena, quienes ostentaron carteles de "Presupuesto donde más se necesita" y "Apoyos a más de 10.3 millones de adultos mayores".

Minutos antes, los diputados del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y el PRI también subieron a la tribuna para posar con carteles en contra de las recientes políticas de la actual administración.

"¿Qué tiene de neoliberal pedir que se asignen presupuestos cuando queremos promover la atención y prevención de las mujeres a una vida libre de violencia? Cuando queremos que haya una mejor planeación demográfica para el país, cuando queremos promover la protección de los derechos humanos y prevenir la discriminación", expresó la diputada Mirza Flores, de Movimiento Ciudadano, y quien forma parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.