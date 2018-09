De la Torre quiere arruinar la fiesta a Maradona

El técnico de Cafetaleros de Tapachula aseguró en entrevista con CANCHA que admira al nuevo DT de Dorados de Sinaloa, pero planea vencerle hoy en el Estadio Banorte.

"No dudo que todo mundo quiere que gane, pero también en mi cabeza no pasa otra cosa que ganarle este partido, en mi cabeza y en la de mis jugadores, vamos a querer ganarle, es una motivación extra", explicó De la Torre.



"Llevo 3 partidos dirigiendo y ojalá que esta situación se pueda dar, y es un parámetro muy bueno para mi carrera, sería estupendo tener ese buen sabor de boca de haberle ganado a Diego".



Si bien aún no se retira, el ex futbolista del Toluca y Gallos Blancos reconoció que no esperaba tan pronto una oportunidad en el banquillo, pese a que ya se graduó como entrenador, y tras su bautizo ante Ricardo Ferretti en la Copa MX, ahora le toca toparse con una leyenda.



"Soy una persona afortunada, tengo el privilegio de haber debutado como entrenador ante El 'Tuca' Ferretti, en la primera fecha que me toca dirigir, contra Tigres, es algo especial porque él me debutó como jugador", apuntó De la Torre.



"Esta motivación extra, este partido atípico, este partido que emociona a mucha gente y que va a ser visto no sólo en México, sino por varios países y por muchísimas personas en todo el mundo".



Mientras se recupera de una lesión en la rodilla, De la Torre tratará de conseguir el primer triunfo para los de Tapachula, pues suman apenas 3 puntos, por 3 igualadas, para ser últimos de la clasificación tras 7 fechas.



Dorados tampoco ha ganado, con sólo 3 unidades, pero diferencia de -5 por -8 de Cafetaleros.



Pero pase lo que pase, será el debut de Diego Maradona en México.





Hoy

Dorados vs. CafetalerosTV: ESPN / 21h