Nada mejor que una buena carne asada para recordar todas las anécdotas que vivieron arriba del ring. Baltazar Jr. y Nicky Bentz conservan esa gran amistad que sembraron aquel día que se pusieron por primera vez los guantes.

Ambos pertenecieron a la que probablemente fue la última camada de figuras para el boxeo reynosense.

Legado que perdura

En su casa siempre se respiró el box y por eso no dudó en continuar con el legado de su padre, quien nunca lo obligó a ponerse los guantes.

"Mi papá fue boxeador en los 60´s y siempre nos gustó, se hacían funciones amateur y en una ocasión les faltaban peleadores para completar a los de Reynosa y entonces yo entré, entrené una semana y el domingo gané contra Río Bravo, ahí comenzó todo", explica Nicky.

Como amateur solamente hizo 10 combates, él quería triunfar y no tenía miedo, fue entonces que consiguió peleas importantes fuera de Reynosa y de México.

"Me tocó pelear por un campeonato del mundo contra Carlos Navarro, un chavo de Los Ángeles, me ganó por decisión en 12 rounds en Indio, California, pero también tuve buenos combates contra Arturo Estrada ganando un campeonato intercontinental en Pharr, Tx", recuerda.

Su carrera no pudo ser constante, cuestiones de trabajo y familiares lo obligaban a bajar del ring, pero regresó en un par de ocasiones hasta que aceptó que era momento de decir adiós, eso si, dejando buenos recuerdos entre los aficionados.

"Debuté en 1990, me fui a pelear en Estados Unidos, luego entré a Pemex y me retiré un poco, volví y en el 2006 me retiré un poco, la última pelea que hice fue en el 2010 y ya no regresé", comenta el ídolo de la Colonia Alta Vista.

Reynosa siempre ha sido tierra de buenos pugilistas pero Bentz estuvo con los mejores, formó parte de los últimos ídolos locales.

"Es un orgullo haber pertenecido a esa camada, mucha gente dice que fue la última de gran nivel, todos los compañeros que tuve como Baltazar, Lugo, Battling Torres, "Monito" González, Jorge Loya, muchos peleadores de los cuales aprendía porque yo era novato, el box fue muy bonito y todavía de repente se acuerdan del "Nicky", me saluda gente y me recuerdan que era bueno"

¿Qué opinas de Baltazar Jr.?

"Para mi siempre fue un gran peleador, el mejor que teníamos en aquel tiempo porque era bien aguerrido, valiente y pegaba durísimo, creo que tenía todo para llegar a las grandes ligas".

¿Qué te faltó para ser mejor boxeador?

"Pienso que me faltó un promotor reconocido, una empresa que me respaldara, no se si a mi me faltó buscar uno, o que no les llené el ojo a los grandes de aquel tiempo".

¿Qué opinas del boxeo actual en Reynosa?

"Pues ahí viene Baltazar III que es muy dedicado, andan otros jóvenes con talento que ojalá los sepan llevar, ojalá que salga otra buena camada".

Con box en la sangre

El boxeo lo traía en la sangre por herencia de su padre, pero este deporte le cambió la vida ya que pudo enderezar el camino justo a tiempo.

"Llegué al box más que nada como una terapia, era muy tremendo y a los 15 años me metieron al boxeo y me calmé, nada más hice 7 peleas amateurs, me retiré un poco y regresé a los 18 para pelear como profesional en la Arena Coliseo, luego mis mejores tiempos fueron con Howard Mena en Houston", recuerda Baltazar Jr. quien nunca imaginó que sus puños lo llevarían a pelear en países como Londres e Italia. Entre sus épicas batallas figura aquella que perdió en Miami contra el puertorriqueño Leonardo "El Moro" Mas.

"Perdí por el campeonato mundial Fecarbox contra "El Moro" que era el segundo mundial, me tumbó pero yo también lo tumbé, otra con Julio César Bazán, con Stevie Johnston, Genaro de la Serna donde gané el campeonato del estado", relata.

El segundo de la dinastía colgó los guantes en el 2003, pero se llevó grandes momentos y sobre todo el reconocimiento de la gente.

"De hecho no lo dice uno, la gente del box dicen que fue me tocó ser de la última generación de lo mejorcito que ha dado Reynosa, hubo peleadores muy buenos como Odilio "El Chamaco Asesino", Jorge Loya, "Mono" González, Jesús Gómez, Nicky, bastantes muy buenos", dice.

¿Qué opinas de Nicky Bentz?

"Fue muy buen boxeador, si alguna vez nos hubiéramos enfrentado claro que hubiera estado muy buena la pelea, recuerdo que lo mejor que tenía era la rapidez y su precisión".

¿Qué te faltó para ser mejor boxeador?

"Dedicación, centrarme más, pero no me arrepiento de nada ya que gracias al box pude hacer una familia muy bonita".

¿Qué opinas del boxeo actual en Reynosa?

"En el box amateur hay mucho prospecto, a ver si siguen en el profesional y habría bastante material, están el "Tigre" Castañeda, el "Pajarito", Olarte, Paredes y mi hijo que hay la lleva como profesional".