Danza Querido Venado paisajes en movimiento

"No dejamos nada a la fortuna. Siempre sabemos en qué momento va a pasar esto para que entonces pueda suceder lo otro, y todo sea una cosa de relaciones muy precisas", refrenda en entrevista el intérprete y coreógrafo, codirector del ensamble junto a Isis Piña y Guillermo Aguilar.

Con un sello minimalista, simétrico y electropop, cada obra es una invitación a observar un paisaje, un cuadro que está sucediendo en escena, apreciando cada una de las coordinadas ejecuciones ahí dispuestas.

"Porque no se pusieron nada más porque sí. Sí hay mucho trabajo de reflexión para que pueda quedar esa construcción, esa composición", remarca Valentín, ganador del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2019 con "Pic-Nic at New Bond", uno de los tres montajes que Colectivo Querido Venado presentará este viernes en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Bajo el título Trilogía para mirar despacio, el programa coreográfico que han preparado para su primera presentación como grupo en este importante recinto del Centro Histórico -aplazada desde 2020 a causa de la contingencia sanitaria- es una oportunidad para atestiguar ese cuidadoso y obsesivo trabajo que los caracteriza.

Por un lado, "Mr. Arigato, Mrs. Gozaimasu", compuesta y dirigida por Aguilar, e interpretada por Carla Segovia y Alberto Hernández, es un análisis de los movimientos que hace la gente en Japón cuando está hablando; abstracción en forma de diálogo escénico y corporal a partir de imágenes tomadas de películas, programas de televisión y series japonesas.

"Es una propuesta completamente formal, no está planteando un discurso ni una anécdota; sólo es investigar sobre la forma misma, sobre los movimientos, sobre las variaciones que pueden tener esos movimientos.

"Se convierte, en ese sentido, en una cosa precisa y preciosa que llega a ser como súper robótica, casi perfecta en la obstinación de Guillermo por precisar cada uno de esos movimientos", detalla Valentín sobre esta propuesta que obtuvo el primer lugar del Premio Homoescénico al Movimiento Original 2019.

Por otra parte, "Manual del rebote", creada y dirigida por Isis Piña, quien la interpreta junto con Karen Martínez y Marisol Zepeda, es un collage escénico de imágenes cotidianas y movimientos sutiles, que se mantiene en construcción espacial durante la abstracción de un juego de básquetbol.

Lo interesante, subraya Valentín, es que se podrá observar la versión definitiva de la pieza, hasta ahora sólo presentada en una adaptación en video como producto de un apoyo del programa de Jóvenes Creadores del otrora Fonca.

"Es una propuesta de estreno; ahí sí nos vamos a deleitar con algo completamente nuevo que finalmente pudo concretarse después de la pandemia", destaca Valentín, cuya referida "Pic-Nic at New Bond", llevada a escena por Carla Segovia y Marisol Zepeda, completa el programa de la noche.

Se trata, explica su autor, de un estudio coreográfico sobre un almuerzo en una pradera idílica, bucólica y nostálgica, "que tiene que ver con la calma que siempre pensamos del ayer"; estampa en un aparador de tienda departamental, donde el sosiego pareciera un artículo aspiracional apreciado desde la vorágine de estos tiempos.

Es, además, una nueva versión a la galardonada con el Premio Nacional de Danza a Mejor Coreografía y Mejor Iluminación -otorgado a Jésica Elizondo-, con un mayor cuidado en lo femenino, y Marisol Zepeda sucediendo en la interpretación al propio Valentín, lo cual implicó reestructurar la pieza a las nuevas posibilidades de movimiento de la bailarina.

Consciente del momento álgido que nuevamente se vive a causa de la pandemia de Covid-19, Valentín no deja de invitar a la gente a la función refiriendo tanto las medidas de sanidad que el recinto ha implementado, como la oportunidad de deleitarse con el trabajo de esta agrupación, surgida de las filas estudiantiles de la Academia de la Danza Mexicana en 2013, y cuyo trabajo les ha granjeado el reconocimiento del público y la crítica.

"Es una propuesta nueva, joven, fresca, que está investigando sobre otras posibilidades de coreografía.

"(Trilogía para mirar despacio) es un programa único que es difícil poder encontrar en lo que se está haciendo en la escena contemporánea de nuestro País, y que además es placentero y es delicioso de observar", concluye el creador.

Se presenta en Donceles 36 a las 20:30 horas. Entrada general: 250 pesos.