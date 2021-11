Danilo Carrera muestra faceta de escritor

"Es triste que la gente ve a alguien sólo como actor, tengo muchas otras etapas, no me limito a vivir la vida de un actor, quiero ser futbolista , escritor, quiero viajar, quiero divertirme, quiero vivir una vida que valga mil vidas", dijo el ecuatoriano.

Danilo Carrera no sólo quiere ser considerado actor, sino busca que la gente descubra en él otras facetas, sobre todo una que le apasiona: la escritura . Esta pasión le hará cumplir un sueño: estar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde presentará libro Cuando nadie me ve.

GRAN INQUIETUD

Danilo siempre ha tenido la inquietud de escribir; a los siete años realizó sus propios cómics, pero fue a los 19 y 21 años que escribió dos novelas, respectivamente. Tuvo que dejar de lado la escritura cuando la actuación le absorbió por completo, hasta que llegó la pandemia, cuando tuvo la oportunidad de retomar las letras.

"Tengo la ventaja de tener un nombre, pero al mismo tiempo no lo es porque dicen, ´es actor no escribe´. Eso te cierra opciones y te abre otras, tienes que seguir trabajando. Me ayudó mucho que tenía un 70% libro avanzado cuando me acerqué a la editorial (Déjá Vu) y después me abrí a sugerencias".

LA HISTORIA

En las páginas de Cuando nadie me ve, Danilo cuenta la historia de Santiago, un popular actor que vive en medio de la fama y los excesos, y Alejandra, una chica que está por llegar a la mayoría de edad. "Tenía la necesidad de escribir algo que a la gente le gustara y que fuera creíble. Desde que empecé a realizar la estructura sabía que iba para el público femenino, para mis ´danilocas´, que son mis fans, hay un personaje femenino que alcanza sus sueños y sus metas. Mis seguidoras me han dicho que las inspira mucho".

Pero no todo fue sentarse y escribir, Danilo asegura que tuvo que preparase a través de la experiencia de otros colegas más experimentados. "Estudié estructura, me apoyé en mucha gente que me dio consejos, pero lo más difícil fue que necesitan a sentarme a escribirlo porque no tenía mucho tiempo; grabé Hijas de la Luna, Vencer el miedo y Quererlo todo, durante los cuatro años que me llevó escribirlo".