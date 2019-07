Daniela Romo no celebrará sus 60 años

A unos días de que el musical Hello, Dolly! baje su telón tras casi 10 meses de temporada, Daniela Romo prefiere no pensar en el después, ni en lo que vivió al interpretar el personaje estelar, solo quiere disfrutar el hoy.

"Terminamos el 28 de julio y estoy en una etapa de melancolía feliz. No sé qué me deja, porque ahorita todavía soy ´Dolly´. No me gusta hablar del después, ahorita quiero vivir mis próximos dos fines de semana a todo lo que da. Ha sido una cosa preciosa y maravillosa, estoy muy agradecida y feliz de ser ´Dolly´", comentó.

Al preguntarle si tiene planes en televisión, dijo que tampoco lo sabe.

"Acabo ´Dolly´ y luego veremos lo que ocurra. Hay que vivir la vida, hay que estar y ya veremos después".

En cuestiones de salud, Daniela Romo, quien en octubre de 2011 fue diagnosticada con cáncer de mama al que venció tiempo después, dijo que se encuentra bien de acuerdo con sus revisiones de control.

"Si me he echado diez meses en una obra de teatro y 210 representaciones, creo que estoy bien. La fórmula es trabajar", dijo la actriz.

Será el 27 de agosto próximo cuando la actriz y cantante cumpla 60 años de vida, pero en su afán de no planear el mañana, aseguró ante la prensa que no se festejará: "Nunca he hecho fiestas de cumpleaños, no me gustan".

Con respecto al museo que en honor a Juan Gabriel se planea abrir en su casa de Ciudad Juárez, Chihuahua, comentó que desconocía la noticia, pero ella carga un museo personal de Alberto (nombre real del cantautor) en su corazón.

"Todo lo que se haga para él, siempre me hará feliz, que las personas y todos los corazones lo recuerden", afirmó Romo.

Destacó que el llamado "Divo de Juárez" fue una persona fantástica.

"Parece mentira que vayan a ser tres años, pero ahí está su música y como dijo alguien: ´lo grabado, grabado queda y toda su música queda para nosotros, para un momento de nuestras vidas, para un instante", admitió la actriz.

Al cantautor de éxitos como Querida y Amor eterno", dijo, "lo llevaremos siempre, lo cantaremos siempre y lo viviremos siempre. Él ya nos vivió a nosotros".

La noche del martes, Daniela Romo asistió al estreno de la obra La madriguera, en la que fungió como madrina gracias a su relación amistosa con el director José Samperio, y con la actriz Margarita Sanz, a quien admira mucho.