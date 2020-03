Dañan semáforos durante percances

Accidentes automovilísticos provocan desperfectos en los semáforos en diferentes puntos de la ciudad, y quienes los dañan deben pagar, aunque hay algunos que se dan a la fuga.

En casi dos años se han presentado un total de 17 semáforos dañados por diferentes accidentes vehiculares.

Álvaro Garza Salinas, coordinador de Servicios Públicos Primarios, comentó que hace una semana, un automóvil chocó contra un semáforo a la altura de Valle Alto, lo que provocó que tenga que ser cambiado, aunque muchas personas pensaron que se había quitado sin avisar.

"Cada vez que sucede un accidente siempre regularmente cuando están asegurados los vehículos checamos el detalle con la aseguradora y cuando no se hace responsable la persona y dejan el vehículo en garantía hasta que se cubra el gasto", dijo.

Aunque no todos pagan, ya que algunos se dan a la fuga, dejan el vehículo abandonado y el precio de la unidad no garantiza el monto del daño, o no coinciden los papeles del conductor con los del vehículo.

"Hay multa y la grúa, pero sí ha habido ese tipo de accidentes con mucha frecuencia, se me hace muy raro, son muy frecuentes", recalcó.

El funcionario recalcó que en la CIMA por ejemplo donde se tuvo que reparar y el costo fue de más de 20 mil pesos, que ha sido el más fuerte, todo depende de la marca y el tipo.