Culpa la PGR a Chihuahua en el caso Gutiérrez

Ciudad de México

Reforma

La Procuraduría General de la República (PGR) culpó a la Fiscalía de Chihuahua de la cancelación del proceso al ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, acusado del desvío de 250 millones de pesos del erario estatal.

La dependencia federal acusó a esa instancia de no haberle dado acceso a las declaraciones de los testigos para inculpar a Gutiérrez y, al mismo tiempo, éstos no fueron corroborados con otros datos de prueba.

"Se ordenó que las constancias de la carpeta de investigación 19-2017-2079 de la Fiscalía del Estado de Chihuahua fueran entregadas a la Fiscalía federal; lo cual ocurrió, aunque de forma parcial, por lo que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Ciudad de México recibió sólo una parte de las constancias y registros de dicha investigación para continuar con las actuaciones", señaló.

