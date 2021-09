Culmina Diego Luna rodaje de nueva serie de Star Wars

"Puedo contarte sobre este proyecto como ningún otro porque no puedo estropear el final si ya has visto Rogue One. No importa lo que diga, no puedo arruinar el final", señaló el histrión, en referencia al desenlace de su personaje en aquella exitosa cinta.

Sin embargo, aunque Luna sí evitó profundizar demasiado en lo que se avecina en la precuela serializada, reflexionó sobre los desafíos de atravesar un rodaje de este tamaño durante una pandemia global.

"Para ser honesto, ha sido una gran bendición hacer este trabajo y hacerlo en estas circunstancias", dijo. "Tuve la oportunidad de trabajar con un equipo del que no podría estar más orgulloso y admirar más. Es un momento duro estar ahí fuera rodando, y tuvimos mucha suerte. Hemos terminado con el rodaje ahora y nos estamos preparando para que el público lo vea ".

"Si bien no puedo decir mucho, lo que sí puedo decir es que la experiencia fue una transformación para mí. Es algo que realmente quería hacer y que pensé que no iba a poder. Estoy más que feliz".

Luna se encuentra promoviendo actualmente los nuevos episodios de su serie Pan Y Circo, de Amazon Prime Video, la cual ya le otorgó un Daytime Emmy hace unos meses.