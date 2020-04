Cuestionan cámaras empresariales de Reynosa el programa federal

Empresarios locales se unen y piden al gobierno federal crear estrategias efectivas para apoyar al pequeño y mediano empresario, ya que en próximos meses se va a necesitar de todo el apoyo ante la pandemia del Covid-19 que está afectando duramente a las empresas locales.

Coparmex Reynosa, Cetum, CMIC, AMIC, Cobifer, Canaco, AMDA, CTM, Canirac, Amprac, Instituto de Contadores Públicos, Colegio de Arquitectos, Asociación de Transportistas de Reynosa, Clúster Internacional de Energía Tamaulipas-Texas, Canacar, Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles y Colegio de Ingenieros Civiles, dieron a conocer un desplegado para pedir apoyo ante la contingencia.

Sandra Valentina López Hernández, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Reynosa, comentó que las diferentes cámaras empresariales coincidieron en que el Programa Emergente para el Bienestar y el Empleo para México, carece de una estrategia de activación económica, con acciones no sólo insuficientes, sino lamentables y preocupantes ante las necesidades actuales del país.

"Lamentamos que las propuestas realizadas desde el sector productivo de todo México, e incluso de organizaciones internacionales, para mantener el mayor número de empleos, no hayan sido tomadas en cuenta, en la actualidad los empleos los crean las empresas, no el gobierno, es decepcionante que no se haya atendido esta oportunidad para adoptar medidas de contención que permitan salvaguardar la economía y evitar un daño mayor", dijo.

"Exhortamos al Gobierno del Estado de Tamaulipas y al Municipio de Reynosa a unir esfuerzos en pro de una política de apoyo total al empresariado local. En Reynosa, los empresarios y colaboradores que trabajamos todos los días por nuestro estado y país, no nos cansaremos de hacer un llamado a los Gobiernos para crear estrategias efectivas que ayuden realmente", dijo la dirigente de Coparmex quien dio a conocer el comunicado de todas las agrupaciones en Reynosa.