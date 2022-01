Cuarta ola arrastra a las Celebridades

Desafortunadamente, el récord histórico de contagios de Covid-19 el primer fin de semana de 2022 también sorprendió al medio del espectáculo, sobre todo a causa de la variante ómicron, de la que algunos artistas no han podido escapar.

Algo similar le sucedió a María Antonieta de las Nieves La Chilindrina, quien el 30 de diciembre pasado anunció a través de sus redes sociales que estaba enfrentando la enfermedad con síntomas leves.

"A pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer Covid-19, he salido positiva al hacerme la prueba", dijo María Antonieta a sus seguidores.

El 28 de diciembre, la actriz Gaby Platas usó su cuenta de Twitter para mostrar la prueba con la que se enteró que era portadora del virus. Debido a ello, se aisló en casa desde donde contó en un video: "La verdad es que no me siento tan mal, siento como si tuviera una gripe extrema; les mando un abrazo a todos los que también dieron positivo y se sienten muy mal", indicó.

A la lista se unió el conductor de "Hoy", Raúl Araiza, quien advirtió sobre las recomendaciones que le dio el médico.

"Ahora está más complicado porque ahora es más sutil. Yo tuve escalofríos y dije ´bueno, pues hace frío´ y decidí echar relajo los otros días", contó.

El matutino no es el único programa que ha tenido bajas, en "Sale el Sol" Paulina Mercado, Eduardo Videgaray, Poncho Vera, Paco Zea y Sofía Rivera Torres también dieron positivo al virus.

Tras haber tenido contacto con su mamá Silvia Pinal en la recuperación de Covid-19, la cantante Alejandra Guzmán reveló el 4 de enero que ella también estaba padeciendo la enfermedad por segunda vez, ya que en marzo de 2021 también la enfrentó. Su mánager dijo que estaba de buen ánimo y con síntomas leves.

Otro de los recientes contagiados de coronavirus fue el cantante de Fobia, Leonardo de Lozanne, quien hace poco se mudó a México junto a su esposa Sandra Echeverrí, precisamente por la contingencia sanitaria que también estaba viviendo la pareja en Los Ángeles.

Érika Buenfil no se salvó de los contagios en esta oleada. Tampoco su hijo Nicolás.

"Estoy bien, gracias a Dios mis síntomas han sido realmente fáciles de llevar. Tengo mucha tos, no he tenido temperatura, he tenido un poco de dolor de cuerpo y pues las noches se hacen largas por la tos", compartió en sus redes sociales.

Ómicron infectó a Sabine Moussier y a sus dos hijos; todos, aseguró la actriz, tienen síntomas leves.

"Estamos bien, gracias a dios, ya vamos de salida. A ellos les tocó un poco más leve, a mí un poco más fuerte, estuvo rudo, varios días estuve con 39 de temperatura", y recomendó cuidarse.

Ricardo Muñoz, vocalista del grupo Intocable, igual se contagió del virus.

"Recibí el año con Covid. Les digo esto porque es lo único que me hace sentido, que por la vacuna y booster (refuerzo) tengo síntomas muy muy leves".

El teatro ha sido afectado una vez más. Entre las obras que se pospondrán hasta febrero están "Aladdin", el reestreno de "Ghost la sombra del amor" y el Ciclo brujas, de dramaturgias.