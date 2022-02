Cuando el amor se apodera del set

La sitarista india Anoushka Shankar, hermanastra de la cantante Norah Jones, sorprendió a los medios cuando solicitó divorciarse de Wright en 2017, argumentando adulterio.

No se sabe si la actriz Hayley Bennett (La Chica del Tren) fue la tercera en discordia de un matrimonio que procreó dos hijos, pero lo confirmado es que, tras anunciarse el fin de la relación, ella fue vista con Wright.

Para subrayarlo aún más, la estadounidense Bennett subió a sus redes sociales una fotografía besando al realizador.

Tras recibir a una hija en 2018, la nueva pareja dio un paso importante en su consolidación, y no por haber pasado por el altar: este año estrenarán su primer película juntos; sólo por mencionar algunas

UNA HISTORIA INFINITA ORSON WELLES Y RITA HAYWORTH

Estuvieron casados entre 1943 y 1947. De hecho, su boda se dio durante la corrida del show escénico "The Mercury Wonder Show for Service Men", en el que ambos colaboraban. Welles la dirigió, y apareció con ella en pantalla, en La Dama de Shanghai, en el 47.

ROMAN POLANSKI Y EMMANUEL SEIGNER

El realizador no es novato en estos trotes. Dirigió a su fallecida esposa Sharon Tate en El Bebé de Rosemary (1968). Con Seigner, con quien se casó en el 89, ha colaborado en películas como Luna Amarga (1992), Venus in Fur (2013) y El Acusado y el Espía (2019).

WOODY ALLEN Y MIA FARROW

Ahora no se pueden ver ni en pintura (él se casó con la hija adoptiva de ella), pero fueron pareja de 1980 a 1992, tiempo en el que rodaron títulos como Comedia Sexual de una Noche de Verano (1982), La Rosa Púrpura del Cairo (1985) y Alice (1990).

ROBERTO ROSSELLINI E INGRID BERGMAN

Fue el escándalo de su época. Ambos estaban casados y él, incluso, tenía amante. Iniciaron su affaire en el rodaje de Estromboli (1950) y ella dio a luz a su primer hijo cuando estrenó el filme. Mientras fueron matrimonio, filmaron títulos como Europa ´51 (1952) y La Paura (1954).

ZHANG YIMOU Y GONG LI

La suya ha sido una de las colaboraciones artísticas más longevas del cine oriental. Tras Sorgo Rojo (1987), se hicieron amantes, a pesar de que él estaba casado. Rodaron siete películas más mientras continuaron su aventura. No hubo rencores: tras terminar, repitieron en el set.

KENNETH BRANAGH Y EMMA THOMPSON

Su celestina fue la serie Fortunes of War (1987). Sólo estuvieron casados seis años (1989-1995), pero, a nivel artístico, hicieron valer el tiempo: él dirigiendo y ella actuando, firmaron tres películas: Enrique V (1989), Los Amigos de Peter (1992) y Mucho Ruido y Pocas Nueces (1993).

TIM BURTON Y HELENA BONHAM CARTER

Parecían estar hechos el uno para el otro. Trece años como pareja (2001-2014), dos hijos y siete largometrajes es el saldo de su relación. Se enamoraron en el set de El Planeta de los Simios (2001). Es imposible pensar en el trabajo del uno sin la otra, y viceversa.

SAM MENDES Y KATE WINSLET

Se dice que cuando él le propuso, en 2001, hacer teatro juntos, ella, sencillamente, lo rechazó. Pero hubo una chispa. Estuvieron casados entre 2003 y 2011, tiempo en el que rodaron un solo filme juntos: Sólo un Sueño (2008) y procrearon un hijo.

JOEL COEN Y FRANCES MCDORMAND

Esposos desde 1984, acaban de estrenar La Tragedia de Macbeth, la primera película de él sin la mancuerna de su hermano Ethan. Ella es su mejor colaboradora, y no es para menos: apareció en pantalla en la ópera prima de él: Blood Simple (1984).

OTROS CASOS

-John Krasinski y Emily Blunt

-Len Wiseman y Kate Beckinsale

-Paul W.S. Anderson y Milla Jovovich

-James Cameron y Linda Hamilton

-Darren Aronofsky y Rachel Weisz

-Sam Taylor Wood y Aaron Taylor-Johnson