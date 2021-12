¿Cuáles vidas de negros son importantes?

"Hace una semana, el domingo, pensé que le daría una oportunidad a la NFL y vería el partido del domingo por la noche entre los Denver Broncos y los Kansas City Chiefs, una mala idea. Tan pronto como me di la vuelta, vi los cascos de los respectivos equipos.

"Los Broncos tenían "Fin al racismo" en sus cascos, lo cual es bastante interesante porque los atletas negros ganan millones de dólares para jugar a atrapar y correr y con una pelota. Los Chiefs tenían "Black Lives Matter" (BLM) en sus cascos.

"Inmediatamente recordé cuando la NFL les dijo a los Dallas Cowboys que no podían tener una calcomanía en sus cascos en honor a cinco agentes de la ley de Dallas que fueron asesinados durante una marcha contra la policía de BLM en el centro de la ciudad.

"Oh, la hipocresía. Además, uno solo tiene que preguntarse, ¿por qué la NFL sancionaría esto en los cascos de los equipos cuando la organización, BLM, está dirigida por marxistas declarados, autoadmitidos y entrenados? Mmmm, ¿Karl Marx era un fanático del fútbol americano?

"Ahora considere la última evidencia de locura del Ayuntamiento de Dallas, y eso es decir mucho. Apenas la semana pasada, el Ayuntamiento de Dallas aprobó murales en las calles en el sur de Dallas que mostrarán el logotipo de Black Lives Matter. ¿Supongo que los miembros del Concejo Municipal de Dallas están ahora abrazando plenamente el marxismo? Considere esto también, la organización BLM incluso apoyó a un grupo terrorista islámico designado, Hamas, mientras lanzaban cohetes y misiles sobre una nación soberana y reconocida: Israel.

"Entonces, ahora en Dallas, como con la NFL, ¿celebramos un grupo que se alinea con el yihadismo islámico? Doggone (maldición), realmente hemos olvidado lo que sucedió hace 20 años. Ya sabes, según la representante de Minnesota, Ilhan Omar, algunas personas hicieron algo. Ahora, parece elegante dar deferencia, no, homenaje público, a un grupo que dice que es genial ser una organización yihadista islámica.

"Por cierto, BLM también declaró la semana pasada que, independientemente de la decisión del jurado en el caso de Jussie Smollett, apoyan a alguien que es un mentiroso y un fabricante de un incidente para avivar las llamas de la división racial en Estados Unidos.

"Sí, el tipo de organización que debería tener un mural callejero en una de las ciudades más grandes del estado de la estrella solitaria.

"Pero lo que encuentro más divertido es que el sur de Dallas es donde se encuentra la mayor concentración de la comunidad negra en Big D. A menudo la gente me pregunta: ¿cómo se debe responder cuando se le pregunta si las vidas de los negros importan? Eso es fácil: pregúntale a la persona que te está confrontando: ¿cuál, las vidas de los negros importan?

"Hace un tiempo, escribí una misiva llamada "La carta de un hombre negro a Black Lives Matter". Sí, lo sé, independientemente de lo que la joven estudiante negra bastante delirante de la Universidad Northwestern pensó y preguntó, me identifico como negro.

"Y, no tengo ningún deseo de aclarar mi piel o cambiar mi apariencia como Michael Jackson, ni inventar alguna mentira insidiosa como lo hizo Rachael Dolezal. En esa misiva, desafié el absurdo de la organización marxista BLM porque no los veo de ninguna manera preocupados por los problemas reales que enfrenta la comunidad negra en Estados Unidos, es decir, en el sur de Dallas.

"De hecho, los ahora millonarios fundadores de BLM, afirmaron firmemente su angustia contra la estructura tradicional de la familia nuclear (ahora eliminada de su sitio web). Ya sabes, dos padres, mami y papi, en la casa. Afirmaron que de alguna manera era parte de un ideal racista blanco. Bueno, me alegré de tener a Buck y Snooks West en casa criándome, como lo hizo el 77 por ciento de los niños negros en los años 50 y 60. Hoy en día, solo el 24 por ciento de los niños negros tienen una madre y un padre en el hogar. Esto es espantoso. ¿Los meros murales callejeros ayudarán a rectificar eso?

"Desde Roe v. Wade, una decisión defectuosa de la Corte Suprema que se originó aquí en Texas, casi 25 millones de bebés negros han sido asesinados en el útero.

"La segunda instalación más grande del mundo para asesinar a niños por nacer por desmembramiento se encuentra en el sur de Houston, Planned Parenthood, fundada por una verdadera supremacista blanca y racista, Margaret Sanger. Se refirió a los negros como indeseables y malas hierbas humanas, mientras se dirigía a los mítines del KKK (fundado por el partido Demócrata).

"Se estima que el 73 por ciento de las clínicas de Planned Parenthood están ubicadas en comunidades minoritarias, es decir, negras. Oye, tal vez podamos poner algunos murales callejeros de BLM frente a esas clínicas de muerte para que la gente se sienta cálida y confusa por dentro, ya que otra generación de negros es asesinada en el útero. ¿Alguna vez has notado cómo la población de la comunidad negra en Estados Unidos parece estancada en un 13 por ciento?

"Y, si los niños negros pueden salir del útero, es probable que de alguna manera sean víctimas de crímenes, tiroteos, asesinatos, no por parte de un oficial de policía blanco, sino de otros negros. Pero bueno, los murales callejeros Black Lives Matter harán que las pandillas de la comunidad negra dejen de dispararse entre sí. E incluso hacer que las balas perdidas que alcanzan a niños y niñas pequeños tomen una trayectoria diferente.

"O tal vez los murales callejeros de BLM en el sur de Dallas traerán de vuelta el espíritu empresarial de las pequeñas empresas o mejorarán las escuelas públicas deficientes en la comunidad negra. Sí, eso es todo lo que necesitamos, más murales callejeros BLM y calcomanías estúpidas en los cascos de los jugadores de la NFL, o pintar con aerosol BLM en las canchas de baloncesto de la NBA. Sí, estas medidas simbólicas solucionarán todos los males que vemos pudrirse y destruir a las comunidades negras del centro de la ciudad.

"Y, mejor aún, obliguemos a más oligarcas corporativos despiertos y sin ánimo a pintar con aerosol murales de BLM frente a sus oficinas centrales. Después de todo, deberían ser extorsionados para que den más dinero para que los líderes marxistas declarados y entrenados de BLM puedan obtener algunas mansiones multimillonarias más.

"Me puedo imaginar a Jesse Jackson, Sr. y Al Sharpton dándose una patada en el trasero por no poder desarrollar un plan tan grandioso. Esta locura llamada BLM incluso ha alcanzado sus tentáculos al otro lado del Atlántico, y los equipos de fútbol tienen su dudoso logo en sus uniformes.

"Entonces, ¿qué vidas negras importan? La respuesta es bastante clara: solo los que se pueden aprovechar para el avance de la agenda ideológica y política de la izquierda socialista progresista. ¿Qué tan abyectamente tonta puede ser la gente para caer en este gran engaño?

"Debo dárselo a los maestros izquierdistas blancos, una vez más han engañado a los negros lemming sin sentido. Así como los izquierdistas blancos crearon la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP) y pusieron a cargo a un hombre negro comunista y socialista declarado a cargo, WEB Du Bois, ahora tenemos a Soros y sus secuaces de ideas afines haciendo lo mismo. Fue George Santayana quien afirmó, "los que no aprenden de la historia, están condenados a repetirla".

"Cuando veo pancartas de Black Lives Matter en los edificios de las iglesias, tengo que reírme de estos cabezones que se ríen y preguntarme, ¿cuándo fue que Karl Marx defendió el cristianismo?

"Los residentes de South Dallas y la comunidad afroamericana necesitan "tomar la píldora roja" y despertar de Matrix. Necesitan sacudirse el yugo de la esclavitud económica que los encadena, así como los trucos como los murales callejeros. Deben dejar de ser utilizados como peones en el ajedrez político de la izquierda socialista progresista. ¿Por qué? Porque si no están prestando atención, la izquierda está importando ilegalmente una nueva clase de dependencia.

"Black Lives Matter, Inc. es un concepto astuto creado por izquierdistas. Su única intención es asegurar que los negros permanezcan en la plantación económica del Partido Demócrata del siglo XXI. Es solo un mecanismo para proliferar la agenda tóxica del marxismo cultural. Cuando considera que recientemente dedicamos un monumento al senador estatal de Texas Matthew Gaines en el campus de Texas A&M, ¿Black Lives Matter celebró a este hombre consumado, un ex esclavo? ¿BLM montó un infierno cuando los izquierdistas blancos derribaron la estatua de Frederick Douglass en Rochester NY? ¿BLM celebra la filosofía de mi mentor ideológico, Booker T. Washington, "educación, espíritu empresarial y autosuficiencia"? La respuesta a estas preguntas es no, pero Washington nos advirtió sobre estos radicales de izquierda negros hace años.

"Como gobernador de Texas, no permitiré que grupos subversivos como Black Lives Matter, Inc. esclavicen a nadie a sus amos izquierdistas blancos. Hay dos formas de esclavizar a las personas: trabajarlas sin paga y pagarles sin trabajar. Esa ha sido la receta del Partido del racismo sistémico en Estados Unidos: el Partido Demócrata. Y han continuado encontrando una clase de personas que permiten su engaño. Ese es el tema central del próximo documental Uncle Tom II. Se lanzará en febrero de 2022, el Mes de la Historia Afroamericana. El documental, al igual que con el Tío Tom I, se produjo aquí en Dallas. ¡Nada de murales callejeros, solo la verdad!"





Allan West.