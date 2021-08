Critican a CNTE por impedir paso al Presidente

Ismael Brito Mazariegos, ex Secretario de Gobierno en Chiapas , dijo que estaban extrañados por la actitud de integrantes de la CNTE , porque el Presidente ha atendido sus demandas

Diputados electos de Morena regañaron a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) que impidieron el paso al Presidente López Obrador, y advirtieron que no es forma de tratar al Mandatario .

"Estamos extrañados, porque nunca habíamos visto a un Presidente de la República que les abriera las puertas de Palacio Nacional.

"Y estamos extrañados porque sabemos del Gobernador de Chiapas, un hombre atento, que también ha estado preocupado siempre por la atención de los maestros y maestras de Chiapas", dijo al negar que haya problemas de pago a los docentes del estado.

Dijo que estaba abierto el diálogo y que se ha hecho un gran esfuerzo por tener a tiempo el pago de salarios.

"En Chiapas el Presidente de la República tiene una aceptación muy grande, muy importante. En Chiapas el Presidente es un hombre muy querido, porque a Chiapas le ha ido muy bien con el Presidente. Nadie se puede quejar en Chiapas del Presidente Andrés Manuel López Obrador".

La diputada electa Adriana Bustamante dijo que no es correcto hacer protestas contra el Presidente.

"Estamos totalmente a favor de la libre manifestación, pero que no estas manifestaciones las ocupen grupos facciosos que están queriendo mandar un mensaje que no es el correcto en Chiapas.

"Invitamos a esos compañeros que se están manifestando de manera facciosa que modulen su manera de manifestarse y que estamos aquí con las puertas abiertas", expresó.

El oaxaqueño y ex dirigente de la CNTE, Irán Santiago, dijo que es mentira que la reforma educativa de Enrique Peña Nieto se esté aplicando, como se acusó en la manifestación.

"Es el discurso que están utilizando para confundir a los maestros y a las maestras de México y en específico de Chiapas.

"Efectivamente hay mucho por hacer, pero hoy los maestros y las maestras cuentan con una estabilidad laboral, cosa que no tenían con el gobierno anterior y no están preocupados por si los van a correr tarde o temprano", reclamó a los inconformes.

Pidió no confundirse, que el País está en una etapa diferente.

"Vamos a seguir dando la batalla desde los espacios en los que nos encontremos, pero también entendemos que la lucha sigue, pero hay formas de lucha", indicó.

La diputada Sonia Rincón Chanona expresó que no están de acuerdo con el trato que se le dio al Presidente López Obrador

"La lucha debe darse, los trabajadores que somos libres de poder expresarnos, pero con respeto. Y el día de hoy que le hicieron al Presidente de la República eso, no estamos de acuerdo, no avalamos esas acciones de lucha", mencionó la ex dirigente del SNTE.

Recordó que no hubo ningún despido de maestros durante la pandemia, a diferencia de otros países.

Incluso, sin que hubiera clases, se les aumentó el salario, y se basificó a 420 mil maestros, subrayó.

Recordó que en mayo del 2020 y mayo del 2021, el Primer Mandatario respondió al pliego petitorio en cuanto a incremento salarial.

"No es una panacea las respuestas, pero sí han sido de alguna manera hacia todos los niveles. ¿Y de esta manera quieren pedir ellos el diálogo?, yo creo que el Presidente nunca se ha negado al diálogo. Él ha sido una persona abierta, tanto a la Coordinadora, como al SNTE. Es respetuoso de los sindicatos.

"Entonces nosotros les pedimos a los compañeros que sean respetuosos del Presidente y que estamos a la disposición de ellos para que juntos podamos encontrar lo que ellos necesitan en su diálogo", exigió.