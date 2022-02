Crece en IP la brecha de género

En los recientes cambios de mando de dos confederaciones, Concamin y Concanaco, no figuraron mujeres como candidatas.

En el relevo que se prepara para sustituir a Carlos Salazar al frente del CCE tampoco hay aspirantes mujeres y se barajan nombres de ex presidentes de otras cámaras para ocupar el cargo.

En la historia de los organismos del sector privado fue Yeidckol Polevnsky, hoy miembro del partido Morena, la primera que llegó a una presidencia, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, en el año 2002.

De ahí pasaron varios años, hasta 2015, para que el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios cambiara su nombre para quedar solo como Consejo Mexicano de Negocios, con la inclusión de Blanca Treviño, presidenta de Softtek.

Otras dos lideresas fueron Mónica Flores, quien fue titular de la American Chamber of Commerce (2017-2019), y Claudia Jáñez, quien estuvo al frente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (entre 2019 y 2021). Ambas dirigieron organismos cuyos agremiados son empresas extranjeras.

Para Flores, aún se tiende a promover más a hombres en puestos de liderazgo dentro de las cúpulas.

"No podemos tapar el sol con un dedo, estamos en una cultura mucho más tendiente a promover a hombres en puestos de liderazgo, en un mundo de negocios machista, con todavía muchas barreras para que las mujeres accedan a puestos de toma de decisiones", afirmó.

Recordó que cuando dirigió la American Chamber of Commerce le tocó participar en reuniones empresariales donde era la única mujer. La tendencia sigue, a juzgar por los cambios recientes en las dirigencias de las Confederaciones.

"En estas renovaciones de liderazgos el año pasado no había candidatas mujeres, eso es un reflejo de lo que pasa en el País. Hay iniciativas pero todavía estamos muy atrasados en lo que estamos logrando", subrayó.

Añadió que se ha perdido mucho tiempo en discusiones circulares sin acciones concretas.

Claudia Jáñez, quien ahora se desempeña como consejera independiente, opinó que los gremios empresariales han tenido una tradición en sus estatutos que no han permitido llegar a las mujeres a los más altos cargos.

"Se vuelven un poco más políticos y un poco más de a quién le toca porque ya estuvo en cierta posición, si fue el presidente de uno u otro organismo y se vuelve un círculo vicioso porque como no hay mujeres en la presidencias de los organismos y en los comités ejecutivos, la respuesta más lógica es que no hay (mujeres) y no hay porque no están primero en los comités ejecutivos o en las vicepresidencias", subrayó en entrevista la ex presidenta de Dupont.

Añadió que las políticas de desarrollo y atracción de talento se van por la inercia de decir que no hay mujeres o no la encuentran para ocupar estos cargos.

Por su parte, Fátima Montiel, presidenta del Comité de Inclusión de Mujeres y Jóvenes de Coparmex, aseguró que hay un atraso de 100 años en cuanto a la equidad de género en el país.