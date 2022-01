Covid-19 llegó para quedarse

El integrante del Laboratorio de Origen de la Vida aseguró que en Biología "no podemos predecir la evolución", y tampoco hay que perder de vista un factor de azar: las mutaciones del virus.

Durante la conferencia ¿Se acabará la pandemia con ómicron? Qué sabemos al día de hoy, del ciclo Ciencia desde Ciencias online, el universitario recalcó que un factor que en ocasiones no se considera y es impredecible, es el humano "porque si usamos el cubrebocas mal puesto, si no nos lavamos las manos, si no hay ventilación en espacios cerrados, etcétera, damos oportunidad a que los virus y sus mutaciones tengan alguna ventaja".

Campillo Balderas mencionó que también hay una "carrera" de las variantes por ver cuál se transmite más o cuál es más virulenta. Con su sistema inmunitario las personas juegan un papel relevante y las contrarrestan, por eso es tan importante vacunarse.

Cualquier virus, en particular los de ARN (ácido ribonucleico), tienen una tasa de mutación alta, lo que permite generar distintas variantes. Las del SARS-CoV-2, alfa, beta, gamma, delta y ómicron son de preocupación debido a los cambios que han presentado en la llamada proteína spike, que ocasiona alta transmisibilidad y virulencia, así como antigenicidad reducida. Es decir, son capaces de "escapar" del sistema inmunitario.

SEGUIRÁ EVOLUCIONADO

Este coronavirus seguirá evolucionando; habrá nuevas variantes, eso es seguro, pero esperemos que no sean de preocupación, y para evitar llegar a esa situación hay que continuar con las medidas de prevención, sobre todo la vacunación, con la cual esperamos que ómicron ceda pronto, mencionó.