Cosecha Dark Silueta el éxito como ruda

La tapatía, con 15 años como profesional, estelarizó el Aniversario de la Arena México, donde conquistó el primer Grand Prix Femenil, enfrentando a Amazonas de todo el mundo.

"Ha sido uno de los mejores años a lo largo de mi carrera. De entrada, al hacer el cambio de bando se abrieron varias puertas y oportunidades La primera fue en julio el disputar el Campeonato de Occidente, luego se vino el torneo por el Campeonato Universal en el cual quedamos en la lucha estrella, luego la Noche de Campeones quedamos en la lucha estrella por el Campeonato de Parejas, tengo el Campeonato de la Arena Querétaro, y la semana pasada en un torneo donde estaba México contra resto del mundo, obtuve el Grand Prix.

"Al principio estuve un poco sacada de onda, pero dije: ´tenemos que seguir adelante´, este bando siempre me había llamado la atención, pero por una u otra cosa era técnica. Pero ahora me gusta estar de este lado. El cambio ha sido muy favorable, afortunadamente a la gente le ha gustado el cambio de imagen y de personaje, de estilo, la gente me ha aceptado muy bien", expresa quien como técnica se hacía llamar Silueta.

Ahora, figura entre las candidatas de El Satánico para formar la tercia de Las Infernales, un concepto que él formó y que ha revivido este año con Hechicero, Euforia y Mephisto como protagonistas.

"Es un honor que el profesor Satánico me haya mencionado entre sus candidatas, y sin duda estaría muy padre formar parte de esta tercia femenil que nunca se ha dado en la lucha libre mexicana, y sí me gustaría estar ahí.

"Él ahorita está enfocado en dar a conocer a los nuevos Infernales que acaban de salir este viernes, y a lo mejor ya más adelante se enfoca en lo que es en darle proyección para buscar candidatas idóneas para formar esta tercia femenil", indicó la luchadora.

COMBINA SUS AMORES

Desde su debut como luchadora profesional en 2006, Silueta tuvo claro que quería trascender en el mundo del pancracio.

Pero a la vez, no ha dejado que el personaje y su actividad la rebase, en su función como madre de 2 hijos, una niña de 11 años y un niño de 3.

"Es un poquito pesado, pero gracias a Dios tengo el apoyo de mi esposo y de mi mamá que me han ayudado bastante desde un inicio para poder intercalar estar con mi familia, y poder salir a viajar a luchar o a donde me tenga que presentar.

Ahorita han sido momentos en los que he estado ausente 4 días a la semana, estoy aquí 3 días y me regreso otros 2. Ha habido semanas pesadas que me tengo que ausentar varios días, y otras más relajadas, pero estamos al pendiente", comentó.

La hija de Silueta practica lucha olímpica, pero no con el objetivo de incursionar en el profesionalismo.

"Hasta ahorita no, ella entrena lucha olímpica aquí en el Code, pero hasta ahorita como tiene 11 años dice que no le gusta lo que es la lucha libre profesional, quizá más adelante, pero ahorita no. A mí siempre me ha gustado la lucha olímpica, y el verla cómo se desenvuelve en competencias con los mismos entrenamientos me hace recordar mis inicios cuando era luchadora olímpica, me agrada que le guste a ella", señaló la gladiadora.