Corredoras denuncian asalto durante Medio Maratón de la CDMX

Cd. de México.

"El baño es muy pequeño, tiene sólo dos cubículos, pero uno estaba tapado, así que sólo se podía usar el otro, de personas con discapacidad. Estando ya adentro, escuché cómo llegaron dos hombres a pedir que les diéramos nuestras cosas", aseguró Cecilia, corredora.



La mujer alcanzó a esconder su reloj y teléfono dentro de su short, por lo que sólo le quitaron 200 pesos.



"Eran dos chicos de 16 o 17 años, no más, no eran mayores de edad, traían una navaja", recordó.



Después, los asaltantes encerraron a las mujeres en el único cubículo que servía, al atorar un cable en la puerta y enredarlo con la puerta del otro baño que no funcionaba.



"Gritamos y en el baño de hombres nos escucharon y ellos fueron los que nos ayudaron a salir", contó.



Cecilia aseguró que va a poner la queja a las instalaciones del Bosque de Chapultepec, sin embargo, rechazó hacer la denuncia por el tiempo que esto conlleva.





...Y desconoce SSC robos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana () informó desconocer el robo durante el Medio Maratón que seis mujeres acusaron este domingo.Tampoco se ha presentado alguna denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia (), informaron autoridades capitalinas.Pese a ello, las dependencias insistieron en que investigan el reporte y solicitaron a quienes acusaron ser víctimas a iniciar una denuncia ante el Ministerio Público.Además, lareportó que durante la carrera, una persona de 35 años de edad, que no estaba inscrito, requirió atención médica a la altura de Campo Marte.Aunque fue trasladado a lamurió por un paro cardiorespiratorio.