Convoca a talento cómico nacional

Ciudad de México

¿Dónde está el Woody Allen mexicano? se pregunta Luis Mandoki, director de "Voces inocentes" y "Cuando un hombre ama a una mujer", que emprende la búsqueda de comediantes para proyecto audiovisual.

Bajo el título "México tiene chiste", se ha lanzado la convocatoria a nivel nacional para elegir a quienes participarán en una serie que saldría en plataformas digitales y televisión

Junto con Blanca Salces, quien durante más de una década ha escrito stand up, se avocarán a elegir a cuatro para el piloto.

"El reto es encontrar esos talentos naturales; la idea es que no habrá guion sino que se les grabará en sus elementos normales y sea todo empático", señala Mandoki

SIN REFERENCIA

"No hay referencia de esto porque no nos estamos basando en un show ya conocido o una serie que exista o haya existido sino que es un experimento, una aventura", apunta.

El también director de "Mirada de ángel", con Jennifer Lopez y "Atrapada", con Charlize Theron, destaca que la comedia tiene diversos matices y eso es lo que se pretende mostrar, pero siempre sin recurrir a la discriminación, odio y violencia.

Así que si algún participante quiere tocar la política, independiente del partido aludido, será aceptado sin problemas o censura.

"Pueden participar todos: actores, youtubers, standuperos, todos mandarán su video y aunque los like importarán porque el público verá sus videos, la decisión final será nuestra; la temática también está abierta", comenta Salces.

"México tiene chiste" es un concepto que surgió hace un par de meses tras una plática entre Mandoki y su socio Sergio Nicolau.

Del bolsillo de ambos saldrán los recursos iniciales para el proyecto.

"De niño veía las películas de Cantinflas que tenían un toque político, cosas sociales y creo eso me fue llevando; la verdad es que me gusta mucho la comedia, aunque no lo crean", subraya divertido Mandoki.

SIGUE EL CASTING

El casting concluirá a fines de septiembre a través de "México tiene chiste" en sus diversas redes sociales.

La convocatoria está limitada a mexicanos pero si un extranjero vive en el territorio y logra hacer reír con su material, es elegible.

Los videos enviados no tienen límite en su duración, pero se recomienda sean algunos minutos.

"Si nos enganchas durante 30 minutos está bien, está (el participante) del otro lado, pero si en dos nos divierte, con eso", explica Salces.

Lo importante, respalda Mandoki, es que no se trata de un concurso como si fuera un reality show.

A los elegidos para participar en el piloto y en el resto de capítulos se les pagará por su participación.