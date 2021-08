Consulta Popular fue despilfarro, oposición

Diputados de Oposición consideraron que la consulta popular realizada ayer sobre personajes políticos del pasado fue un fracaso y un desperdicio de recursos.

La coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez, calificó de rotundo fracaso el ejercicio promovido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena.

Juárez opinó que los ciudadanos decidieron no participar porque tuvieron claro que para llevar ante la justicia a quienes presuntamente cometieron delitos en el pasado, no era necesario gastar más de 500 millones de pesos en una consulta.

"La actitud de las y los ciudadanos fue ejemplar. No es que no tuvieran interés en un ejercicio de democracia participativa, sino que desde el principio quedó claro que el fin no era aplicar la ley, sino usar la consulta como una estrategia con fines políticos. No acudir a las urnas fue también decir no a la manipulación", expresó.

ARRASA EL SÍ

En la consulta celebrada el domingo arrasó el Sí, pero tuvo una participación de apenas 7 de por ciento de la Lista Nominal, es decir 33 puntos porcentuales por debajo de los requerido para que sus resultados fueran vinculantes.

La legisladora estimó que desde el principio se pervirtieron los fines de la consulta, y acusó que se utilizaron programas sociales y recursos públicos para movilizar el voto, cuando lo único que debió hacerse era presentar los expedientes de los presuntos delitos y las denuncias correspondientes ante las instancias de procuración e impartición de justicia.

La perredista dijo que el Presidente y su partido no aceptarán los resultados de la consulta y culparán al INE de ellos.

"Es claro que tanto López Obrador como Morena no aceptarán los resultados, por eso están culpando al INE y ahora plantean crear una Comisión de la Verdad o promover juicios políticos contra quien se les ocurra para seguir con el circo", sostuvo.

El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, calificó la consulta como un despilfarro insultante ante la crisis sanitaria y económica del País.

El diputado afirmó que después de los resultados de ayer, quedó claro que la ley no se consulta, sino que se cumple.

"Queda claro que la ley no se consulta, la ley se cumple. La consulta popular que propuso el Presidente fue un despilfarro insultante ante las crisis que se viven en el país. ¡Basta de simulaciones. No más circo, Morena y teatro!", expuso a través de redes sociales.

POCO INCENTIVO

En tanto, la diputada morenista Lorena Villavicencio demandó no endosarle los resultados de la consulta al INE.

En un mensaje en Twitter, la legisladora afirmó que la baja participación en dicho ejercicio fue resultado de los pocos incentivos que tuvieron los ciudadanos para participar en él.

"Ya basta de endosarle la responsabilidad de los bajos resultados a una institución autónoma. La ciudadanía no tuvo suficientes incentivos para votar, para que se aplique la ley y garantice la justicia. Cuando la responsabilidad de hacerlo recae en el sistema de justicia", expuso.

La morenista se pronunció a favor de crear una Comisión de la Verdad y demandó a sus pares exigir que se investiguen las denuncias contra funcionarios públicos del más alto nivel.