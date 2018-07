Consideran insuficiente eliminación de popotes

Ciudad de México

La eliminación del popote en el consumo de bebidas representa apenas a 0.05 por ciento de los desechos plásticos en México, según la Asociación Nacional de Industrias del Plástico.

En últimas fechas más de una empresa se ha unido a la ola de eliminar popotes en sus productos y servicio, lo que ha sido asumido como una tendencia positiva en cientos de consumidores.

Sin embargo, los popotes, apenas es las "punta del iceberg" del efecto que tienen los desechos plásticos en México y ni siquiera existe oficialmente una medición sobre la huellas de carbono e impacto ambiental que generan productos alternativos o que se venden como verdes.

A decir de Eduardo Martínez, presidente de la Sección de Recicladores de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), tan sólo la campaña de eliminación de popotes emprendida por la Semarnat responde a menos del 0.05 por ciento de los desechos plásticos de México.

"Para saber dónde realmente está el problema a atacar se necesitan datos fidedignos y entender mejor el consumo de los habitantes del País", dijo.

De acuerdo con la ANIPAC, es falso que en México una persona utilice en promedio 38 mil popotes en su vida, como sostiene la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su campaña "Sin popote está bien".

La ANIPAC estimó que en promedio una persona consume 73 piezas de popotes al año, es decir, una persona consume un popote cada cinco días, considerando las características de la población que lo utilizan con mayor frecuencia, el cual corresponde principalmente a zonas urbanas o turísticas, pues la zona rural lo consume muy poco.

Scott Munguía, fundador y director General de BIOFASE, que ha creado un bioplástico a partir de las semillas del aguacate y hoy produce popotes biodegradables, sostuvo que la industria debe cambiar las aplicaciones que le da al plástico.

"La gente sataniza el plástico y la realidad es que es un gran invento. El problema es que lo queremos usar para todo. Hay productos que duran un segundo en nuestras manos y se degradan en miles de años y eso debe cambiar, hay que dejar de hacer utensilios y botellas a base de plástico y probar con otro tipo de resinas que se degraden rápidamente", sostiene.

Admitió que actualmente los popotes, vasos y platos biodegradables son más caros.

"Pero sabemos que en cuanto más se utilicen y más se requiera se volverá más barato", finalizó.

Eduardo Martínez expuso que el consumo cotidiano de vasos, platos y cubiertos desechables tiene un mayor impacto en términos de contaminación ambiental que el de popotes.

Vivir sin plástico

>El reto #NoPlasticChallenge propone nueve acciones para reducir el consumo de este material que contamina los océanos.

>Cada año, ocho millones de toneladas de plástico terminan en los océanos de la Tierra, advierte la ONU.

>Frente a un panorama en el cual 99 por ciento de las aves marinas han consumido este material, según cifras de la organización, la asociación francesa No Plastic in My Sea lanzó el reto #NoPlasticChallenge.

>A través de nueve acciones concretas, se invita a las personas a reducir su consumo de plástico para favorecer el desarrollo de un medio ambiente saludable.

>La iniciativa, que alcanzó a 600 mil usuarios en Facebook, consiste en que durante 10 días, cualquier persona u organización adopte las siguientes medidas. ¿Te atreves?

#NoPlasticChallenge

1 Usa envases reciclables en lugar de botellas de plástico

2 Dile ´no´ a los popotes y globos

3 Lava con jabón de barra, no líquido

4 Bebe líquidos en vasos reutilizables

5 Compra productos a granel en lugar de empacados en plástico

6 Haz las compras con bolsas reutilizables

7 Come en vajillas tradicionales, no desechables

8 Opta por materiales naturales para evitar las fibras plásticas

9 Separa el plástico para reciclarlo, si es inevitable usarlo

