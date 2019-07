Conquista Lyn May a joven

Ciudad de México

A sus 70 Lyn May se consiguió un amigo-novio casi 50 años menor que ella. La actriz dejó claro que a este mundo se viene a vivir y probar de todo por lo que no dejó pasar la oportunidad de estar con un muy joven empresario.

"Él me agarró a mí, yo soy un poco difícil no crean que no", afirmó May en entrevista.

"La edad es sólo un número, lo más importante es cuando te llevas bien y la química con la persona", agregó su pareja de nombre Markos D'1.

El joven tiene 28 años de edad, es empresario y en ocasiones para distraerse, canta algunos covers.

"Yo la conocí en Cancún bailando. Soy músico y a través de mi música la miré mover las caderas y con esa cadera, impresionante, quedé cautivado", expresó.

AÚN NO OFICIALIZAN SU RELACIÓN

La pareja lleva tres meses de conocerse y aunque aún no hacen oficial su noviazgo, ambos ya tuvieron sus encuentros sexuales.

!Nos echamos tres y hasta cuatro rounds al día!, dijo May muy emocionada.

La vedette aclaró que no es de las mujeres que mantienen al hombre que trae, ya que por eso se buscó a uno con buena estabilidad económica.

"Yo le pago a ella. Creo que Lyn es muy inteligente y cuando me conoció al principio no quería, pero ya cuando vio que soy empresario y cantante obviamente aceptó salir conmigo", comentó Markos.

Lyn May estuvo presente en el estreno de Cabaret Tropicana, el cual se llevó a cabo este miércoles en el Teatro Telcel.