Confirma transas en listas de asilo

"Hay personas que se van directamente al puente y lamentablemente pagan por irse de una forma incorrecta y que nos perjudican a nosotros", dijo Nakarishi Kinkira Pérez Hernández, venezolana respecto a las listas de solicitantes de asilo político.

Ella lleva en Reynosa 29 días y hay personas que llevan más de dos meses esperando su asilo, que las autoridades americanas les den trámite.

"No es el tiempo, es que vemos tanta corrupción por fuera, que quizás nos hace sentir más tristes y desanimados, porque hay tanta gente que se va por fuera, de una forma que no es correcta y nosotros que estamos haciendo el deber ser, porqué nadie hace nada, el pastor nos explica cómo está la situación, estamos desesperados, desanimados y nos da palabras de aliento", expresó.

NO QUIEREN TRABAJO

La venezolana comenta que tienen derecho a tener una vida más estable en Estados Unidos, pero no es la idea que otros crucen desesperados en forma ilegal, por que al final los perjudican.

"Yo trabajo mucho para la iglesia, pero no soy de las que salen del refugio, yo trabajar no tengo mis papeles en regla para trabajar acá, aunque sí han venido ofreciendo trabajo, pero no es la idea, uno no vino con la intención de hacer su vida acá, yo vine de pasada y tratar de cumplir el protocolo", recalcó.

HAY DESESPERACIÓN

Argumentó que hay desesperación por los que cruzan el río Bravo, y que pierden la vida, pero no es la idea, ya que hay albergues para poder esperar el trámite legal, por lo que es importante que los migrantes se informen primero antes de tomar una decisión difícil como cruzar el río y emprender riesgos como el caso del padre salvadoreño y su hija de más de un año que murieron.

Explicó que decidió venir a México para poder entrar legalmente a Estados Unidos, ella está preparada profesionalmente en el área médica, pero su país no le ofrece las oportunidades laborales, alimenticias y en seguridad.