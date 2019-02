Condenan a miembro del Cártel de Sinaloa en Filipinas

Manila, Filipinas.

Un tribunal filipino condenó a cadena perpetua por tráfico de drogas al mexicano Horacio Hernández Herrera, presunto cabecilla del Cártel de Sinaloa en Filipinas, detenido en el país asiático hace cuatro años.



La Juez Selma Palacio-Alaras, del juzgado regional de Manila, también sentenció a Hernández a pagar una multa de entre 9 mil 500 y 192 mil dólares, informaron medios locales.



Las autoridades consideran que Herrera ocupaba el tercer o cuarto puesto en la jerarquía del Cártel de Sinaloa, la organización narcocriminal más poderosa del mundo, cuyo líder, Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue declarado ayer culpable de narcotráfico por un jurado popular en Nueva York.



Herrera fue arrestado el 11 de enero de 2015 por vender 2 mil gramos de cocaína, por valor de unos 230 mil 500 dólares, a agentes encubiertos de la Agencia contra las Drogas de Filipinas en un restaurante del distrito de Makati, el corazón financiero de Manila.

El Departamento de Justicia presentó cargos contra él cinco meses después por violación de la Ley de Drogas Peligrosas, aunque Herrera negó las acusaciones durante todo el proceso judicial y alegó que su detención fue ilegal porque hubo robo, secuestro y extorsión.



Sin embargo, la juez ha considerado que la negación de los cargos "no tiene ni fundamento ni evidencia" y que las pruebas presentadas por la fiscalía son "abrumadoras", mientras que la defensa no presentó ninguna evidencia que apoyara la versión de los hechos del acusado.



En el juicio contra Hernández no se pudo determinar si la transacción de droga por la que fue detenido en Manila formaba parte de una operación global dirigida por el Cártel de Sinaloa o no.