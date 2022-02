Con un llamado de unidad, Américo Villarreal cierra precampaña ante miles en Reynosa

Acompañado de su esposa María de la Luz Santiago y alrededor de 5 mil simpatizantes y militantes de Movimiento de Regeneración Nacional ( Morena ) el candidato único de la Coalición "Juntos Haremos Historia", advirtió que es momento de que se establezcan valores, honestidad y el ejercicio de la política al servicio del Pueblo y no para hacer negocios familiares.

El Lienzo Charro "Los Tamaulipecos" fue ocupado por miles de personas que se manifestaron por la pre-candidatura de Villarreal Anaya y ser el mejor elemento que represente los ideales y principios de la Cuarta Transformación: No Mentir, No Robar y No Traicionar.

Antes hicieron uso de la palabra con sus respectivos mensajes, la diputada federal Claudia Hernández, José Ramón Gómez Leal, el diputado local Armando Zertuche Zuani y finalmente el pre-candidato a la gubernatura de Morena, quien dio a su vez el espacio de salutación de parte de su esposa María de la Luz.

"Es sin duda el mejor pre-candidato y reúne los conceptos que lidera a nivel nacional nuestro Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, por eso yo avalo y reconozco que en las recientes encuestas efectuadas por Morena, el mejor posicionado y con el respaldo de los tamaulipecos es el doctor Américo Villarreal, quien sin duda alguna trabajará mucho por Reynosa y por Tamaulipas", dijo, José Ramón Gómez Leal.

Zertuche Zuani, destacó que en Américo Villarreal Anaya se encuentra ahora el proyecto de Cuarta Transformación para Reynosa y Tamaulipas.

"Cuenta con un ejército de miles de mujeres y hombres que hemos luchado durante años, hemos enfrentado de todo y contra todos y jamás nos hemos rendido, por ello le decimos que solo esperamos su señal como nuestro líder para ir por lo que viene y hacer que en Tamaulipas llegue en forma total la Cuarta Transformación, el gobierno federal de Andrés Manuel Lopez Obrador necesita un interlocutor de calidad, aliado y amigo como usted doctor Américo Villareal", aseguró, la diputada federal Claudia Hernández.

Al terminar, Américo Villarreal efectuó la toma de protesta de los comités de defensa social y lucha que trabajaran activamente desde Morena y la Coalición "Juntos Haremos Historia".