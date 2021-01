Con pronóstico "esperanzador", Norberto Rivera permanece en terapia intensiva

El Arzobispo Primado Emérito de México, Norberto Rivera Carrera, permanece intubado en un área de terapia intensiva como consecuencia de Covid-19, sin embargo, su pronóstico es "esperanzador" aseguró el sacerdote Hugo Valdemar Romero.

En entrevista con EL UNIVERSAL, quien fuera vocero del cardenal, indicó que Rivera Carrera fue internado el pasado martes en el Hospital Mocel por coronavirus y el domingo 17 de enero tuvo que ser trasladado a otro centro hospitalario debido a que la enfermedad se complicó.

"El diagnóstico de hoy es bueno, sigue en terapia intensiva, intubado, pero hoy respondió muy bien y esperamos que mejore, hoy nos dieron un pronóstico muy esperanzador y confiamos en que va a superar esta enfermedad. El martes pasado fue internado, el domingo se complicó y se trasladó del Mocel a otro hospital del que nos reservamos el nombre por cuestión de privacidad", dijo.

Con respecto a los gastos médicos del cardenal Norberto Rivera Carrera, el sacerdote Valdemar explicó que todos los sacerdotes cuentan con un seguro médico, pero además, las diócesis deben responder por estos gastos, en especial por tratarse de un obispo.

"En este caso es la Arquidiócesis de México quien debe responder, más cuando se da una situación de emergencia y al momento no se ha dado respuesta o noticia acerca de que se harán cargo, esperamos que al dar a conocer la noticia se acerquen y también aclarar que no es el cardenal Carlos Aguiar quien no se ha querido hacer cargo, dentro de la Arquidiócesis hay áreas que deben resolver este tipo de cuestiones".

El sacerdote Hugo Valdemar agradeció el apoyo de todos los fieles que han preguntado por la salud del arzobispo emérito e incluso han querido donar recursos para el beneficio de su salud.

"Agradecemos a todas las personas que han estado orando por su salud y por los que se han mantenido interesados en que salga bien de esta enfermedad. Agradecemos las deferencias, las atenciones y el apoyo brindado, hasta han querido donar a su causa, por eso solo podemos decir: gracias a todos".