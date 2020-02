Con el título en la mente

Miguel González, técnico de Pumas, aseguró que han puesto todo lo que tiene el alcance para ir en busca de un título; renovaron la plantilla de canteranos, trajeron refuerzos sin tanto cartel pero que se han acoplado al sistema y sacudieron el vestidor.

En entrevista "Míchel" no se pone plazos, pero afirma que van en el camino correcto y que sin tener el presupuesto de otros clubes, pueden competir por la Liga.

"No (es tan difícil lograr el campeonato sin tanto presupuesto) porque si tenemos proyecto y línea de trabajo seguramente no solo vamos a salir campeones, no sé en cuanto tiempo, pero en cuanto lo sea, se va a mantener mucho en la cima", expuso.

El DT explicó que se fueron 6 canteranos, pero se abrió la puerta para otros y en el verano tendrán más sangre joven.

"Pumas va a disfrutar de 10 ó 12 jugadores del plantel que van a ser de la Cantera y eso quiere decir que, con sus altibajos, está encontrado una estabilidad y eso es bueno para el club porque siempre es bueno que en el vestidor haya muchos canteranos", detalló.

Comentó que se está cumpliendo con lo pedido por la nueva directiva: canteranos útiles y extranjeros que marquen diferencia.

"Ni siquiera hemos puesto el tema del presupuesto, eso debe ser maravilloso, tener tanto dinero, pero debe ser más aburrido que lo nuestro, donde tenemos que estar viendo jugadores y tener imaginación para poder competir contra ellos (los clubes de mayor poder económico)", abundó.

"Hay que tener una estabilidad para estar siempre en la Liguilla, algunos clubes lo hacen porque tienen presupuesto, nosotros tenemos que hacerlo con otros recursos".

"Míchel" bromeó y dijo que si sale campeón con Pumas le pueden pedir todo; que se pinte el pelo, que se deje el bigote, lo que sea.