Con ´Chuma´... ¡hacia adelante!

Durante su recorrido de este sábado en las colonias Nuevo México, Lampacitos, Villas de Imaq, Narciso Mendoza y Territorial Campestre, Chuma dialogó con residentes de estos sectores y ofreció atención directa a sus principales retos.

"Sabemos que las necesidades en sus colonias, en sus calles, son muchas pero eso nos obliga a estar cerca de ustedes, a escuchar y resolver y no dejarlos solos, porque es lo que estoy ofreciendo a todos los lugares que he tenido la oportunidad de visitar en esta campaña, ustedes me van a contratar para trabajar y dar resultados", dijo Chuma.

Reconoció Chuma que su administración enfocará sus esfuerzos en obras que demanda la ciudadanía, como pavimentación en las colonias, dotación eficiente de servicio de agua y alumbrado público.

Pero adicionalmente, se comprometió a continuar promoviendo la llegada de inversión a la ciudad para generar más empleos y mejores condiciones económicas para las familias de Reynosa.

"Tenemos que trabajar de manera sumultánea en todo lo que se requiera para tener una ciudad como la que queremos para nuestros hijos, ordenada, próspera y con servicios de calidad para las familias", apuntó Chuma.

El candidato del PAN invitó a la población en general a asistir a su cierre de campaña a realizarse este domingo 30 de mayo a las 6 de la tarde en el Parque de beisbol Adolfo López Mateos; se tomarán en cuenta todas las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de salud.

RESPALDO TOTAL

Residentes de las colonias Pedro J. Méndez, Jarachina Sur, Américo Villarreal y Rosalinda Guerrero manifestaron su respaldo al candidato del PAN a la Presidencia municipal, Jesús Ma. Moreno, Chuma.

Acompañado por su hija Paloma y el Diputado Rigoberto Ramos Ordóñez quien se sumó este viernes al abanderado del PAN, Chuma tuvo la oportunidad de dialogar con las familias de estos sectores, reunidas para escuchar las propuestas de campaña y comprometerse a llevar al triunfo a la fórmula panista completa.

"Esta elección ya está decidida, gracias a todos ustedes, gracias al compromiso que han demostrado con este gran equipo que hemos formado en la campaña del PAN y que será correspondido con mucho trabajo y mucho esfuerzo", dijo Chuma.

Ramos Ordóñez, refrendó su apoyo al candidato del PAN, a quien identificó como el próximo Presidente municipal de Reynosa, por ser el mejor perfil que existe en la ciudad, su experiencia y compromiso con el desarrollo de la ciudad y el bienestar de sus familias.

