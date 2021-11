Comunidad LGBT+ exige justicia para personas trans asesinadas

Mensajes como "Justicia, memoria, dignidad trans" y algunos nombres de las víctimas, en su gran mayoría mujeres, fueron colocados por los asistentes en tapiales que cubren el monumento histórico y con aerosoles pintaron la bandera de esta comunidad.

"Han sido asesinadas más de 500 mujeres trans en el País, muchas de ellas tenían menos de 25 años. Sus cuerpos fueron abandonados en las calles, en hoteles, en lotes baldíos con altos niveles de impunidad", dijo Natalia Lane, una de las asistentes.

Previo al evento, cerca de 100 integrantes de la comunidad trans pretendían marchar del Monumento a la Revolución a la Glorieta de Insurgentes, pero fueron encapsulados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por dos horas.

Los manifestantes, que son parte de la Tianguis Disidente, un espacio que fue atacado por comerciantes de la calle Génova, acusaron que nuevamente fueron víctimas de agresiones, esta vez por parte de los cuerpos de seguridad.

"Empezaron a empujar para que no fuéramos hacia Insurgentes y a mí me sujetó una policía por el brazo, me lastimó, me arrancó la bandera que traía y la rompió. Me estaba jalando para acercarme al cerco de policías, pero mis amigas me jalaron y no lo logró", narró una de las afectadas.

La acción provocó la molestia de los manifestantes y hubo algunos altercados por el cerco que cada vez se iba cerrando más.

Luego de dos horas se les permitió continuar.

Una vez que en contingente pudo avanzar por Reforma, personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) siguió el paso de los manifestantes.