Compite PT para recuperar registro

"No vamos a perder el registro porque no está en juego el registro, al contrario vamos a ganar una prerrogativa". Arcenio Ortega Lozano, representante del PT ante el Ietam.

Cd. Victoria, Tam.

Las expectativas del Partido del Trabajo durante el presente proceso electoral serán superar el 3 por ciento de la votación del domingo dos de junio con lo cual podrá acceder a financiamiento público local para el próximo año, así como ocupar al menos una curul por la vía de representación proporcional en la LXIV Legislatura de Tamaulipas.

"Las posibilidades del partido creo que son buenas, creo que estamos compitiendo, somos una opción que a los ojos de la ciudadanía no hemos presentado disputas internas como otros partidos y hemos conservado una línea de seriedad y de apoyo siempre propositivo", aseguró el representante del PT ante el Consejo General del Ietam, Arcenio Ortega Lozano.

El PT buscaría superar los 40 mil votos en los 22 distritos locales con lo cual superaría la barrera del 3 por ciento de la votación, esto en base a un porcentaje de participación similar al de 2016, proceso en el cual solamente obtuvo el 1.56 por ciento con una lista nominal de electores de 2 millones 504 mil 163 y una participación del 48.4 por ciento. Este año podrán ejercer el voto 2 millones 641 mil 255 ciudadanos de manera preliminar del cual el 3 por ciento serían 79 mil 230, el cual se reduce a 38 mil 030 electores considerando una participación del 48.4 por ciento.

"No vamos a perder el registro porque no está en juego el registro, al contrario vamos a ganar una prerrogativa, claro tendría que aplicarse hasta el año que viene pero no está en riesgo el registro del partido", actualmente el Partido del Trabajo no tiene representación en el Congreso local y participa en el proceso electoral gracias a que logró refrendar su registro a nivel nacional el pasado primero de julio de 2018.

Ortega Lozano recordó que la fallida alianza electoral con Morena obligó al PT a modificar sus esquemas para elegir candidatos de este año, sin embargo aseguró que se contará con los 22 candidatos los cuales serán registrados entre el 27 de marzo y el primero de abril conforme a la Ley Electoral de Tamaulipas, "el Instituto otorga una cantidad para campañas, es una cantidad mínima, estamos calculando que sean alrededor de 700 mil pesos pero todavía no lo tenemos definido pero además contaremos con el apoyo de nuestro partido nacional", puntualizó.