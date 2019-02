Comparte Del Toro póster de nueva cinta

Ciudad de México.

El cineasta Guillermo del Toro compartió en su cuenta de Twitter el primer póster de la película de terror que produce Scary Stories to Tell in the Dark.

De acuerdo con Variety, la cinta, que comenzó filmaciones el pasado agosto, será protagonizada por Michael Garza, Austin Abrams, Gabriel Rush, Austin Zajur y Natalie Gazhorn.

Del Toro se basó en la trilogía de Alvin Schwartz Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad para realizar el guión, el cual contará la historia de un grupo de adolescentes quienes deben resolver el misterio que rodea a una ola de muertes catastróficas.

El filme se estrenará este agosto en Estados Unidos.