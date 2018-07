Ciudadanos sacan adelante la jornada electoral

Pese a que ya habían recibido capacitación para ser funcionarios de casillas para la jornada electoral, fueron los ciudadanos que ayudaron al final de cuentas para que las casillas pudieran abrir la votación.

Fue el caso de la colonia Unidad Obrera, en la escuela, Club de Leones, en la sección 1918, donde eran pasadas las 8:30 de la mañana y todavía no se podía activar la casilla.

El funcionario de casilla, trataba de poner la mampara que ayuda a que el ciudadano vote en secreto, pero no lo lograba.

Una ciudadana cansada de ver que el funcionario no podía instalar, le daba instrucciones en voz alta, hasta que se desesperó e ingresó para ayudar al joven.

Con el apoyo de la ciudadana, el funcionario de casilla, logró armar la mampara y de está forma iniciar la votación.

NO ENCONTRARON SU CASILLA

En dicha sección, hubo muchos ciudadanos que llegaron para votar, pero que no pudieron hacerlo, pese a que en años anteriores habían podido votar en el mismo plantel, pero se toparon con que ya no se encontraba su casilla en el lugar.

"Siempre me tocas aquí, pero ahora me dicen que no, ahora voy a investigar donde tengo que votar", expresó Eduardo López, de la colonia 20 de Noviembre.