Cierran peluquerías y los negocios de spa

San Benito, Tx.

El mandato es claro y Camco Shelter in Place, el campo de golf Tony Butler está cerrado y como recordatorio, a una persona que no cumpla con esta orden se le puede imponer una multa que no exceda los mil dólares por violación o tiempo en la cárcel por un período que no exceda los 180 días.

Además, el Condado de Hidalgo ha ordenado que todos los salones de belleza y spas cierren, pero el Condado de Cameron no ha emitido ningún tipo de regulación sobre el tema.

Durante el cierre de negocios y lugares de entretenimiento donde se exceda el número de personas que pueden estar en un lugar, para los residentes del Condado de Cameron hay trabajadores esenciales y artículos que están excluidos de la orden.

Sin embargo, los salones de belleza no están listados. Los salones de belleza no se enumeran como esenciales, lo que significa que tienen que cerrar sus puertas.

Esto es algo que los estilistas locales acuerdan que es necesario para su salud y la salud de sus clientes.

"Después de 30 años en este negocio, nunca hemos pasado por algo como esto, hemos cerrado por huracanes durante uno o dos días, pero en lo que respecta a una enfermedad ... esta es la primera vez en 30 años que ´ he tenido que lidiar con algo como esto ", dijo Mary Cardona, propietaria de Kutz Unlimited, una peluquería en San Benito.

Todos los salones de belleza deben cerrarse en los condados de Cameron e Hidalgo. Estilistas como Mary dicen que por ahora esperan y esperan que esto pase rápidamente.

"Nos estamos preparando para cuando termine, mi hija y yo estamos haciendo una limpieza profunda en el salón y limpiando un poco de todo", dijo Cardona.

Willacy y el condado de Starr no han emitido ninguna ordenanza sobre el cierre de salones de belleza o spas.