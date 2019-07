Cierra One Ok Rock su tour en México Ciudad de México

Sin importar la lluvia, ni el frío, la banda japonesa One Ok Rock demostró de que está hecha.

Los gritos y la euforia se escucharon por todo el Pabellón Cuervo, lugar donde el cuarteto hizo de las suyas con temas como "Push Back", "We are" y "Clock Strikes", los cuales marcaron el inicio de una gran fiesta.

"Hola, ¿cómo están? Nosotros somos One Ok Rock y estamos muy felices de estar aquí de regreso en México", dijo el vocalista Taka, en español.

"Quiero que disfruten el día de hoy. Gracias a todos. Gracias por estar aquí", agregó, con una dicción un poco más complicada.

El vocalista se encargó de saltar, gritar, mover la cabeza de un lado a otro y correr por todo el escenario.

Algunos de los dos mil 835 asistentes provenían del continente asiático y otros más portaron pequeñas banderas de Japón.

"Take What you Want", "In the Stars" y "Head High" sonaron durante la hora y media de concierto.

Una de las partes más aplaudidas fue el solo de instrumental que realizaron por cinco minutos los músicos Toru (guitarrista), Ryota (bajo) y Tomoya (tambores).

Para cerrar con broche de oro su "Eye of the Storm World Tour 2019", la agrupación, con casi 15 años de carrera, interpretó los temas "I was King", "Jaded", "The Beginning" y "Wasted Nights", con el que se despidieron.