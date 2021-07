Cierra Congreso periodo ordinario con trifulca

Si bien Báez, del PAN, inició el emplazamiento para consultar a los diputados, una intervención de Federico Döring propició que revirtiera curso y, a partir de una, una discusión que extendió la sesión hasta alcanzar las siete horas.

Zúñiga había propuesto modificar los artículos 43 y 45 de la citada Ley, cuya votación intentó detener Döring argumentando falta de consulta a pueblos y comunidades indígenas; en realidad la propuesta buscaba modificar el 42 y 44, lo que intentó enmendar casi al finalizar la sesión.

La negativa de Báez y las distintas intervenciones solicitando lectura de artículos del reglamento del Congreso y la repetición de los propios dichos de la presidenta del Legislativo elevaron el tono, principalmente, entre legisladores, que derivó en acusaciones y señalamientos.

"Los que se dicen demócratas debieran acatar y asumir la responsabilidad de sus actos: le pedí de manera explícita la reposición del procedimiento, en segundo lugar, se trasmitiera la versión estenográfica", exigió, en algún momento, la morenista Guadalupe Morales.

Su correligionaria Leticia Varela encendió la discusión al llamar "pelada" a la panista América Rangel, quien argumentó que no existía legalmente una opción de reposición de la votación, como lo solicitó Zúñiga.

"No es que unos sean más pelados que otros. Yo no soy ninguna pelada, si usted se considera pelada es su decisión, y le voy a pedir que no me interrumpa. El nivel de debate cuando uno habla del presidente es un debate y no hablamos de peladeces, se ha rebajado tanto el debate cuando no son capaces de asumir que se hizo de manera incorrecta el procedimiento", reviró Rangel.

Al final, en su última participación como presidenta de la Mesa, Báez rechazó la petición de la morenista y dio por concluida la sesión en medio de señalamientos de las diputadas de morena de que la decisión de no reponer la votación fue una "vergüenza" y una acción dictatorial.