´Chocolates´ en suspenso

Hugo Jofre Chávez, representante de los comercializadores de auto usados explicó que si no es en diciembre que está por terminar, esperan que en enero se puedan dar a conocer las reglas.

Todavía no hay anuncio de las reglas de operación para legalización de autos "chocolate".

"Todavía no hay nada, hay que esperar que anuncio del gobierno federal, mientras no hay que desesperarse", dijo.

Desde hace algunos meses se anunció la legalización en la frontera norte del país, pero a la fecha el Gobierno Federal no ha dado conocer los lineamientos oficiales. Se ha dado a conocer que las personas que estén afiliadas a las agrupaciones, que enlistan a los autos americanos, que hagan los trámites y dejen ese esquema para que puedan legalizarse.

Por el momento el gobierno federal, no ha dado conocer las reglas de operación y los ciudadanos, agentes aduanales e importadores siguen a la espera.

HAY RECUPERACIÓN

La inflación y los escasez de materias primas como los microcomponentes, seguirán afectando a la economía de la ciudad y que pueden traer consecuencias.

Valentina López Hernández, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Reynosa (Coparmex) comentó que en el año se tuvo una recuperación pero se siguen con afectaciones ante la pandemia.

"Hay otras afectaciones, no solo para el cierre de este año, si no para el año que viene en adelante, hasta que no se mejore la situación", dijo.

La dirigente de la agrupación explicó, que hay escasez en materias primas desde que inició la pandemia, lo que afecta y se necesita tomar acciones.

"Todos estos puntos si están mermando en la parque económica de la ciudad y es de la que nos pidiera estar generando una consecuencia, porque ahí es donde está la mano de obra, en la transformación de los productos", recalcó.

López Hernández explicó que la inflación afecta y generan un impacto a las empresas locales.

| La inflación y falta de materias primas afectan a la economía local.