Chivas hace caso omiso a críticas externas: "Chapo" Sánchez

"La verdad lo que digan los demás no nos compete, lo que nos interesa es hacer lo nuestro, tener un funcionamiento óptimo, ganarle a quién sea, sabemos que hemos sido irregulares, no necesitamos que nadie más lo diga, lo sabemos nosotros y salimos aganarle a cualquier rival, no solamente a Pumas, sin esperar algo del funcionamiento de tal o cual equipo".

El que se juegue ante Pumas a puerta cerrada no es ventaja para nadie, ya que si bien no tendrá apoyo Pumas, tampoco Chivas y al final los que deciden están en el terreno de juego.

"Así estuvimos jugando algún tiempo, sin gente, no es algo nuevo, sabemos que ellos se hacen fuertes jugando en casa pero tenemos que dejar de lado eso, debemos enfocarnos más en ir, proponer, hacer un buen futbol y conseguir esos tres puntos que nos pondrían en buena posición para seguir pelear lo que resta del torneo".

"Chapito" Sánchez precisó que la competencia que tiene en la lateral de la derecha es Juan de Dios Aguayo, elemento que ya no ha sido convocado por el técnico Víctor Manuel Vucetich a los partidos del primer equipo, y mientras esté él de titular, buscará dar lo mejor.

"Eso es algo que a mí no me compete, yo no decido las cosas, la competencia siempre va a elevar el nivel del equipo, pero en esta ocasión yo no decido eso".

Invitó a la afición a tener confianza en los jóvenes, porque si bien es cierto que los resultados ahora mismo no se dan, ya llegará el momento en el cual estén en otras condiciones, con otros resultados y lo importante hoy mismo, es apoyar a la cantera porque hay mucha calidad.

"Trabajar todos los días, su única responsabilidad es esa, el tratar de estar bien para ser tomados en cuenta, se ha comprobado que con la cantera se han podido hacer grandes cosas, una final de Copa Libertadores, Concachampions, donde se ha demostrado que la cantera del Guadalajara puede brindar grandes alegrías a la afición y en ellos, o nosotros, está seguir trabajando para ser tomados en cuenta, forjar una carrera y ser tomados en cuenta en el primer equipo".