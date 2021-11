'Checo' Pérez rememora sus inicios

El jalisciense recordó en el video animado "For Real", proporcionado por su escudería Red Bull, lo que fueron aquellos días en los que decidió dejar México y sus primeros meses en Europa.

"Checo" contactó a varios equipos de la categoría BWM encontrado una propuesta atractiva y barata. Subió a un avión sin vuelo de regreso y llegó a Múnich, donde vivió en un cuarto de hotel que sólo tenía un catre.

Pérez corrió en Hockenheimring y Nurburgrin, haciendo equipo con 2 mecánicos y un ingeniero, hablando poco inglés. Había muchas limitaciones y no tenía los resultados esperados.

"Muchas veces pensé en darme por vencido, pensaba en tal vez regresar a casa y por otro lado pensaba en no darme por vencido por lo difícil que fue venir a Europa, si regreso a México nunca volveré", compartió "Checo".

"Tenía que perseguir el sueño y no podía parar hasta ser campeón mundial, no me iba a rendir. Todo empezó como un proyecto de un niño loco, llamando gente a las 4 de la mañana sin saber inglés. Estoy orgulloso de ese niño, no importa lo loco que sea tu sueño, es posible alcanzarlo".

VERDE, BLANCO Y ROJO PRESENTA PÉREZ CASCO PARA EL GP

Verde, blanco y rojo serán los colores del casco que portará el piloto mexicano Sergio Pérez durante el Gran Premio de la CDMX. Respetando sus raíces, como ya es costumbre en cada visita de la Fórmula Uno al País, Checo no se olvidó del águila real en el centro. "Es el más especial, me gustó mucho, a ver qué les parece. Yo elijo mucho (del diseño), siempre llevo la bandera en casco, creo que en toda mi carrera la he puesto, representando la cultura, traemos la bandera con todos los colores, de hecho adentro también la trae, con muchos elementos prehispánicos, hasta un sarape le metimos, la verdad que me encantó", comentó Pérez.

Pisará ´Checo´ el acelerador

Antes de competir por sexta ocasión en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto mexicano Sergio Pérez dará un espectáculo para sus fanáticos en Paseo de la Reforma.

El RB7, auto con motor V8 y desarrollado para la temporada 2011 cuando el alemán Sebastian Vettel se coronó en la F1, será el que desfile en las calles de la CDMX en el llamado Show Run.

Si bien es cierto que los grandes protagonistas serán "Checo" Pérez y Red Bull, también se presentarán Aaron Colton, piloto de acrobacias y freestyling, Benito Guerra Jr. referente en los rallies y Mateo García, embajador del Gran Premio de México y volante de kartismo.

Causa Show Run un caos

Los cierres de carriles centrales de Paseo de la Reforma entre Lieja y la Glorieta del Ángel de la Independencia, además de los cortes parciales en calles aledañas ocasionan retrasos a decenas de conductores, motociclistas, ciclistas, turistas y usuarios del Metrobús.

Todo el caos fue ocasionado por los preparativos para el Show Run de la Fórmula Uno, en el que el mexicano Sergio Pérez rodará en las calles de la Ciudad de México a bordo de su Red Bull hoy miércoles.

Los cláxones resuenan de forma continua en las glorietas del Ángel y de la Diana Cazadora, donde se provocan embotellamientos.

Aunque los vehículos particulares y unidades del Turibús y Trolebús no dejan de avanzar, su marcha es lenta.

"Me desvié más de 20 minutos ya, aunque están avanzando", dijo Fernando, un conductor que dijo desconocer el cierre.

Peatones y ciclistas también han padecido complicaciones para cruzar las vialidades donde los coches buscan ganar el paso.

"Ya voy tarde a una reunión", dijo un ciclista a uno de los oficiales que coordinaban el flujo de vehículos y que optó por avanzar sobre la banqueta, entre peatones.

"Suenan y suenan sus bocinas, pero pasan, si fuera marcha de plano no avanzan", dijo una comerciante de la zona.

SE DISCULPA ´CHECO´

El piloto mexicano Sergio Pérez se disculpó con todas las personas por el cierre de Paseo de la Reforma, pero promete que será un gran espectáculo.

"Una disculpa a toda la gente, el tráfico que debió de haber causado por cerrarles todo Reforma por tres días, he visto gente molesta conmigo, pero es un momento que vamos a disfrutar todos mucho", dijo en conferencia de prensa en Plaza Carso.

Las quejas no han parado.